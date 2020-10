Una spremuta di … storia contemporanea

Non so come verrà ricordata dai posteri questa fase storica che stiamo vivendo, così come non so, ad oggi, quale sarà l’evoluzione sociale, politica, economica e soprattutto sanitaria di questa drammatica parentesi targata Covid-19, ma ho la certezza, molto personale ovviamente, che come insegnante di storia difficilmente ho vissuto e altrettanto improbabilmente vivrò anni così ‘significativi’ per spiegare ai miei allievi tematiche che sino a pochi mesi fa risultavano lontane dalla realtà quotidiana, fisiologicamente anacronistiche…

Provo a spiegarmi. In pochissimi mesi, dalla tragica fine di febbraio con la scoperta dei focolai epidemici in Lombardia, passando per il lockdown di marzo-aprile, sino ad oggi, ho, PURTROPPO, dovuto constatare e registrare infiniti eventi e innumerevoli situazioni da cui attingere o fare riferimento per spiegare, in presa diretta, la STORIA.

In sintesi una carrellata, non certo esaustiva, di alcune tra queste tematiche storico-letterarie.