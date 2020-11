È ora aperto al transito pedonale il nuovo vicolo, ricavato dalla copertura del Canale dei Mulini, che mette in comunicazione diretta via Cravero con piazza Garambois.

L’assessore Isabella:” Abbiamo aspettato un po’ ad aprirlo, in quanto per la sicurezza del transito occorreva posizionare dei punti luce. Ora farò un’ordinanza anche per far sistemare ai proprietari gli scarichi delle grondaie”.