Dopo un po’ di rinvii, motivati dalla necessità di non paralizzare completamente la viabilità di tutto il centro storico, da mercoledì 18 novembre il primo tratto di via Cravero, fra piazza Boschiassi e via Cappuccino, è stato chiuso al traffico per l’inizio dei lavori di ripavimentazione della via. I lavori sono condotti dalla ditta CEVIG srl di Rivara.

Il restante tratto della via Cravero, da via Capuccino al semaforo dell’incrocio con via Circonvallazione, resta al momento agibile col senso unico già instaurato da agosto, quando erano iniziati i lavori SMAT nella via.

Sull’asse di via Guibert, nel frattempo, per i lavori SMAT continua ad essere chiuso, e lo sarà per almeno un altro paio di settimane, il tratto finale fra l’incrocio con via Mazzini e lo sbocco sul Prato della Fiera. Anche su via del Teatro, ove la posa della nuova condotta dell’acqua potabile è già stata fatta, proseguono ora le attività per gli allacci alle utenze.