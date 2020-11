La Pro Loco di Caselle, tramite la sua presidente Silvana Menicali, ha comunicato nel novembre scorso alla cittadinanza e ai Casellesi dell’Anno quanto segue:

«Ogni anno nel mese di dicembre ha luogo la festa della Pro Loco; ed è nella giornata della nostra festa annuale che viene conferito il premio “Il Casellese dell’Anno” giunto alla sua ventesima edizione.

La nostra festa, quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, non si svolgerà e il direttivo in data 1° ottobre, riunitosi straordinariamente, con unanime volontà ha deciso che, parimenti, non verrà assegnato il premio “Casellese dell’anno 2020”. Non vi nascondo che ci abbiamo pensato bene; la decisione è stata sofferta e, dal 2001, è il primo anno che il premio non viene assegnato; resterà nella storia della Pro Loco come un evento eccezionale della nostra Associazione».

Molti dei 19 Casellesi dell’Anno hanno risposto alla presidente che ritenevano giusta e doverosa

l’amara rinuncia e dunque pienamente condivisa, e uno di essi ha anche lanciato l’idea di fare per quest’anno una nomina puramente simbolica in modo che la casella del 2020 – ancora maledettamente impregnata di virus – non risultasse vuota per i posteri. L’idea è venuta a Luciano Dematteis, un uomo che nel volontariato nazionale e regionale ha passata la vita, quasi sempre ai vertici. Tra un terremoto e un’alluvione, tra calamità e disastri Dematteis è stato anche presidente nazionale dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) dal 1994 al ‘96.

La motivazione di Dematteis è quella di assegnare quest’anno un premio ideale, suggerimento questo che ha trovato il caloroso consenso della Pro Loco e dei Casellesi dell’Anno. E dunque questo premio viene assegnato simbolicamente a tutti i volontari casellesì che in questo 2020 si sono impegnati nella battaglia contro il Covid-19. Tanto per non fare nomi, la Croce verde e la Croce rossa, la Protezione civile e la Caritas, i Vigili del fuoco e la Parrocchia, ma soprattutto tutti quei volontari casellesi che operano nell’ombra senza sbandierare il loro aiuto, ma sono vicini a chi ne ha bisogno, ai più fragili. Un premio dunque ben preciso diretto ai volontari, più che ai medici e agli infermieri e a tutto quel mondo che in primavera sono stati definiti “eroi” e che sono pur sempre da ringraziare di tutto cuore.

Scrivo questa nota non come cronista ma come il più anziano di età di tutti i 19 Casellesi dell’Anno finora nominati. Per finire ricordo e ripeto ancora che il premio del Casellese dell’Anno 2020 è stato assegnato simbolicamente ai volontari che lottano contro il Covid-19: un riconoscimento che vuole essere anche un modo per dire un grazie sincero a tutta questa gente che giorno e notte opera gratis a beneficio della nostra comunità.

Anche quest’anno il nostro Natale sarà intriso di virus, e tuttavia per tutti, volontari e no, e per le nostre famiglie parte nonostante tutto un augurio fervido di serenità.

Gianni Rigodanza

La Pro Loco di Caselle, tramite la sua presidente Silvana Menicali, ha comunicato nel novembre scorso alla cittadinanza e ai Casellesi dell’Anno quanto segue:

«Ogni anno nel mese di dicembre ha luogo la festa della Pro Loco; ed è nella giornata della nostra festa annuale che viene conferito il premio “Il Casellese dell’Anno” giunto alla sua ventesima edizione.

La nostra festa, quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, non si svolgerà e il direttivo in data 1° ottobre, riunitosi straordinariamente, con unanime volontà ha deciso che, parimenti, non verrà assegnato il premio “Casellese dell’anno 2020”. Non vi nascondo che ci abbiamo pensato bene; la decisione è stata sofferta e, dal 2001, è il primo anno che il premio non viene assegnato; resterà nella storia della Pro Loco come un evento eccezionale della nostra Associazione».

Molti dei 19 Casellesi dell’Anno hanno risposto alla presidente che ritenevano giusta e doverosa

l’amara rinuncia e dunque pienamente condivisa, e uno di essi ha anche lanciato l’idea di fare per quest’anno una nomina puramente simbolica in modo che la casella del 2020 – ancora maledettamente impregnata di virus – non risultasse vuota per i posteri. L’idea è venuta a Luciano Dematteis, un uomo che nel volontariato nazionale e regionale ha passata la vita, quasi sempre ai vertici. Tra un terremoto e un’alluvione, tra calamità e disastri Dematteis è stato anche presidente nazionale dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) dal 1994 al ‘96.

La motivazione di Dematteis è quella di assegnare quest’anno un premio ideale, suggerimento questo che ha trovato il caloroso consenso della Pro Loco e dei Casellesi dell’Anno. E dunque questo premio viene assegnato simbolicamente a tutti i volontari casellesì che in questo 2020 si sono impegnati nella battaglia contro il Covid-19. Tanto per non fare nomi, la Croce verde e la Croce rossa, la Protezione civile e la Caritas, i Vigili del fuoco e la Parrocchia, ma soprattutto tutti quei volontari casellesi che operano nell’ombra senza sbandierare il loro aiuto, ma sono vicini a chi ne ha bisogno, ai più fragili. Un premio dunque ben preciso diretto ai volontari, più che ai medici e agli infermieri e a tutto quel mondo che in primavera sono stati definiti “eroi” e che sono pur sempre da ringraziare di tutto cuore.

Scrivo questa nota non come cronista ma come il più anziano di età di tutti i 19 Casellesi dell’Anno finora nominati. Per finire ricordo e ripeto ancora che il premio del Casellese dell’Anno 2020 è stato assegnato simbolicamente ai volontari che lottano contro il Covid-19: un riconoscimento che vuole essere anche un modo per dire un grazie sincero a tutta questa gente che giorno e notte opera gratis a beneficio della nostra comunità.

Anche quest’anno il nostro Natale sarà intriso di virus, e tuttavia per tutti, volontari e no, e per le nostre famiglie parte nonostante tutto un augurio fervido di serenità.

Gianni Rigodanza