Novità, da giovedì 17 dicembre, per chi ha necessità di attraversare in auto il centro storico di Caselle. Il cantiere della ditta CEVIG, aperto il 18 novembre scorso per la ripavimentazione di via Cravero, è arrivato, con i lavori, all’incrocio con via Capuccino e via Basilio Bona. Pertanto, è stata emessa l’ordinanza da parte del Comune per disporre, fino alla conclusione dei lavori, la chiusura al traffico veicolare della seconda parte di via Cravero, quella fino al semaforo di via Circonvallazione. Chiuse dal 17 dicembre anche via Capuccino e via Basilio Bona.

All’altro estremo del centro storico, per la prosecuzione dei lavori SMAT continua ad essere chiuso al traffico il tratto di via Guibert fra via Mazzini e via Garibaldi.