Avvistamento di cinghiali a Caselle, nel centro abitato.

Stamattina, domenica 20 dicembre, un esemplare di grossa taglia, sotto gli occhi attoniti dei passanti e di un ciclista, è sbucato a razzo da via degli Orologi e si è diretto verso centro paese. L’animale sembrava terrorizzato.

Anche dai social altre segnalazioni, per un gruppo di cinghiali in zona via Venaria, nei prati verso la Stura: due adulti e quattro piccoli.