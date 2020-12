Venerdì 18 dicembre scorso, durante una conferenza on-line organizzata dal presidente, dottor Stefano Dinatale, sono stati nominati quattro nuovi soci del Lions Club Caselle Torinese Airport.

Va sottolineato che i Lions sono l’unica associazione che, rispettando a pieno le norme anti contagio, ha adottato la formula di inserimento a distanza, anche in mancanza della presenza fisica dei candidati.

Le strette di mano e la classica cena conviviale? Semplicemente rinviata a tempi migliori.

Importante invece annoverare a Caselle, in questa giovane, dinamica e bella realtà associativa, le risorse di quattro brillanti professionisti del territorio:Teresa Vallelonga, dottoressa in ortodonzia; Francesca Gaido, dottoressa in osteopatia e fisioterapia; Giulio Vaschetto, dottore biologo nutrizionista; Patrizia Multari, dottoressa in psicologia e psicoterapeuta.

Questa libera scelta di essere parte di una associazione così prestigiosa farà sempre ricordare loro quanto sia importante servire la comunità, soddisfare i bisogni umanitari e promuovere la pace, proprio come troviamo sullo statuto dei Lions.