Con una sobria cerimonia, sempre rigorosamente rispettando le misure anticontagio, il Presidente Lions Club Caselle Torinese Airport, dottor Stefano Dinatale, ha proceduto giovedì 17 scorso, alla consegna degli occhiali usati, oggetto della specifica campagna di recupero di tali oggetti. Una rappresentanza dell’intero sodalizio, composta dal Presidente stesso, dalla vice- Presidente, Patrizia Brentan, nonché dalla responsabile dei service, Giuliana Aghemo e dalla Segretaria Linda Bruno, ha consegnato al centro raccolta occhiali usati oltre 400 pezzi. Gli stessi erano stati sanificati, catalogati, e riparati nel laboratorio del negozio “Ottica Novecento” della signora Patrizia Brentan.

Il centro raccolta nazionale degli occhiali usati è a Chivasso, dove oggi la delegazione ha personalmente consegnato tutto questo materiale, che a sua volta verrà smistato nel continente africano, e dedicato a persone prive di tutto.

Incoraggiato dal risultato ottenuto, il Presidente Dinatale ci informa che la raccolta proseguirà ancora per tutto il prossimo anno con le stesse modalità e negli stessi punti di raccolta già in corso.

Merita qui ricordare anche le lacrime di una signora che al momento di depositare gli occhiali nel raccoglitore generale, li ha accarezzati per l’ultima volta. Erano un dolce ricordo del suo papà, che avrebbe voluto trattenere per sé, ma sapendo che quegli strumenti avrebbero potuto permettere ad una persona più bisognosa di migliorare la sua vista, non ha avuto esitazioni nel donarli. Un esempio da seguire.