Una delle rivelazioni del momento del variegato mondo del web e dei social è un ragazzo casellese di grandi prospettive e bellissime speranze: Andrea Borello.

Intuendone le assolute qualità, da un paio d’anni Cose Nostre ha voluto fortemente che Andrea fosse parte giovane e interessante della propria compagine: il ragazzo ha talento e intelligenza e ha bisogno di palcoscenici per mostrarlo e mostrarsi.

Comunque, per spiegarlo meglio, Andrea Borello è un giovane tiktoker italiano. Si sta facendo conoscere per essere stato il primo in Italia a portare argomenti di spessore, come la politica e l’attualità, su un social tradizionalmente frivolo come Tik Tok. Ha aperto un suo profilo su Tik Tok a giugno e in pochi mesi ha raggiunto più di 150mila followers e un milione e mezzo di “mi piace”. Nato a Ciriè e cresciuto a Caselle, oggi studia Scienze Internazionali tra l’Università di Torino e SciencesPo Bordeaux, in Francia. Coltiva molte passioni, è un attivista di Fridays for Future, un volontario della Croce Rossa nel Comitato di Mappano e… per fortuna nostra scrive pure per Cose Nostre. Grande Andrea!

Qui di seguito alcuni dei sui ultimi video. Un assaggio, prima di inaugurare una “striscia” quotidiana anche sulla nostra piattaforma, dove – in meno di un minuto ! – in modo chiaro, ma non didascalico, Andrea Borello ci aiuterà a capire per bene che cosa sta davvero capitando attorno a noi.