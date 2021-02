Arrivano da Biblioteca “Jella Lepman” e Servizi Giovani del Comune di Caselle le proposte per non far mancare del tutto, anche in epoca di Covid, l’atmosfera del Carnevale ai nostri bimbi. Per quanto riguarda gli adulti, si dovranno accontentare, quest’anno, delle mascherine “chirurgiche” …

Si parte, mercoledì 10 febbraio, con il Laboratorio Creativo, sulle pagine FB dei Servizi Giovani, per insegnare ai bimbi a confezionare le proprie maschere con materiali di riciclo.

Se siete pigri e preferite ricevere una maschera creativa già confezionata, la potete ritirare in Biblioteca, una per ogni bimbo, a condizione che prendiate anche un libro in prestito, giovedì 11 o lunedì 15 o martedì 16 febbraio.

Sulla pagina FB della Biblioteca, venerdì 12 e sabato 13, trovate i consigli di lettura in tema di Carnevale.

Infine, non dimenticate di inviare le foto più divertenti del vostro Carnevale a informagiovani@comune.caselle-torinese.to.it