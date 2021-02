Edoardo Vercelletti, detto Edver, era originario di Valdieri, alta Val Gesso.

Ha scritto in piemontese e nel patois della sua valle ispirandosi con delicata sensibilità ai sentimenti e agli affetti della vita quotidiana della comunità montanara, legata al nascere e al morire tra difficoltà che la rudezza della vita non tramuta in protesta ma in umana religiosa comprensione e legame con l’universo delle cose e delle stagioni.

Tutta la sua opera poetica (un centinaio di lavori scritti in circa quarant’anni) è raccolta in un volume inedito intitolato Giargiàtole ‘d mè banchèt.

Diverse sue poesie sono state pubblicate da Ij Brandé, da ‘l Bochèt, dal Cenàcolo, da Coumboscuro e dal Musicalbrandé.

Ha scritto anche per il teatro piemontese: quattro Monòlogh, una Facessia in versi in quattro tempi e una commedia in tre atti, Sota l’orm.

Vercelletti è stato anche un bravo musicista e le sue più belle soddisfazioni le ha avute alle rappresentazioni, al teatro Rossini di Torino, dalla compagnia di Casaleggio con Tèra monfrin-a di N. Costa («Tèra monfrin-a, nòstra mare antica…» che costituisce un omaggio di Costa alle radici monferrine della madre, nata a Gabiano, e della moglie, nata a Nizza) e Martin e Martineta, sempre di Costa, e Viva la sposa di Pinin Pacòt e Armando Mottura; tre commedie con musica sua fatta di canzoni e di romanze popolari, che sono state parti importanti per il successo che ha avuto non solo in Piemonte ma anche in America, quando Casaleggio ha portato la sua compagnia tra i Piemontesi emigrati in quelle terre.

Ha musicato inoltre diverse canzoni piemontesi e diverse poesie del suo patois della Val Gesso.

La Colan-a musical dij brandé, sesta serie, il fasc. 31 reca: Arc an cel, musiche su poesie di A. Nicola e E. Vercelletti (1954).

È mancato cinquant’anni fa, il 9 gennaio l97l.

L’ARCANCEL

Vist dòp un temporal, un arcancel1

l’é da buté tra tante maravije:

pogià ansima a dle nìvole s-ciairìe,

a dòmina su j’autri pont d’assel!

Leger e trasparent parèj d’un vel,

l’é fàit apen-a ‘d gosse colorìe

con ‘d tinte vaporose e un pò sbiadìje,

ma a slansa soa campà2 travers al cel.

Ai prim sofi ‘d vent, chiel a spariss

lassandne adòss un sens ‘d malinconìa,

parèj d’una speransa ch’a svaniss.

L’istessa còsa a l’é la poesìa,

fàita dcò chila ‘d làcrime e ‘d soris,

che ‘l vent dla realtà a spatara via.

TREPIDASSION

Me cheur l’ha avù n’arsàut: l’é sì ch’a ven!

Ma forse a-i é quaidun ch’a l’ha fërmala:

s’i andèissa ancontra fin ai pé dla scala

podrìa ambrassela s-ciass, con ël cheur pien!

Nò! Nò! L’é mej ch’i sia padron ëd mi:

la lasso intré, më stërmo ant un canton,

ij fass prové na cita delusion,

peui saoto fòra a l’improvis: «Son sì!»

Parej ‘d na rondolin-a un pò sburdìa

ch’a stërma soa testin-a sota l’ala,

chila a pogerà la testa su ‘d mia spala

për ciusioneme3 pian ant un’orija:

«Pròpi dabon: t’ëm veule tanta bin?»

e la rispòsta a-j la darà un basin.

LA FIN ‘D NA GIOURNÀ

(poesia in patois dell’Alta Val Gesso)

Barbo Batisto al passo la giournà

intërëssandsë ‘d tout, ma al fé pù ‘d nënt:

ha scaizë nourant ann e la soua mënt

passo ‘n rassëgno tout lou tëmp passà.

A l’ha ‘nlëvà a l’amour par la mountagno

meso douzëno ‘d fij san e roubust;

euro chë chiël së sëntë vëj e frust

l’é lour ch’ij mandou anant caso ë campagno.

Ma chiël s’arcouardo ‘ncar i barioun ‘d fën

e i fiourìer ‘d feujo pouartà a caso a spalo

couro ch’is la fadìou ‘ncar nënt tant bën.

S’al pënsso ai sai sagrin laissà an’arìer,

Jë ‘mpié scoutar, couro lou solej calo,

i bòt dl’Avëmario dal së chiouchìer.

ËL TRAMONT. Barba Batista a passa la giornà goardand d’antorn, ma sensa bogé un dil:

l’ha squasi novant’ann e a peul tranquil arcordé tut ël sò passà.

Ant l’istess pais ‘d montagna andoa l’é na chiel l’ha chërsù ij sò fieuj san e robust e adess ch’a l’é vnù vej e as sent già frust l’é lor ch’a mando anans j’afé dla ca.

Ma chiel arcòrda vàire baron ‘d fen e fioré4 ‘d feuja l’é portasse a spala quand ch’as la fasìa ancora nen tant ben!

A pensa ai sò sagrin lassà andaré, mentre ch’a scota, ‘ntant che ‘l sol a cala, ij bòt dl’Ave Maria dël sò cioché.

1. Arcancel: arcobaleno

2. Campà: gettata

3. Ciusioné: sussurrare

4. Fioré: telo in cui si raccoglie fieno o foglie