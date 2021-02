Ritornano in azione i ragazzi di Borgaro e Caselle affiliati al movimento dei Fridays for Future. Le iniziative del gruppo, che si è attivato l’anno scorso con la denominazione “Progetto Madre Natura”, sono descritte sulle pagine Facebook ed Instagram che portano lo stesso nome.

L’appuntamento ora più vicino è per questo sabato 27 febbraio, alle 13,30, davanti all’Ecocentro di Caselle. Come lo scorso 20 settembre, si scenderà lungo le sponde della Stura per procedere a raccogliere i rifiuti dispersi da nostri concittadini incivili. “Abbiamo scelto la giornata del sabato, per la maggiore disponibilità in quella giornata del personale di SETA e Protezione Civile, che collaboreranno con i nostri volontari” spiega la coordinatrice del gruppo Eleonora Sassone.

L’intervento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, quindi con uso di mascherine, i necessari distanziamenti e un tetto di massimo 15 partecipanti.