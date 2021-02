Inaugurato il 13 gennaio, a San Maurizio Canavese, nella frazione Malanghero, in via Santa Lucia, un nuovo Punto Acqua SMAT, per la distribuzione di acqua naturale e frizzante. Intervenuti per l’inaugurazione i vertici dell’azienda, rappresentati dal presidente Paolo Romano e dall’amministratore delegato Marco Ranieri, accolti sul posto dal sindaco di San Maurizio Paolo Biavati e dal vicesindaco Ezio Nepote.

Per il Comune di San Maurizio Canavese si tratta del terzo Punto Acqua installato sul territorio comunale. Il primo fu installato nel 2010 in via Matteotti, in centro paese; il secondo a Ceretta, nel 2018. Con un alto gradimento da parte della cittadinanza, tanto che i primi due chioschi a San Maurizio erogano complessivamente ogni anno più di 900.000 litri di acqua, fra naturale e gasata. Come per tutti i Punti Acqua SMAT, acqua naturale, filtrata e refrigerata, erogata gratuitamente, mentre quella frizzante ha un costo di 5 centesimi di euro ogni 1,5 litri.

Un servizio, quello fornito da SMAT, che consente l’approvvigionamento di acqua di rete a “chilometro zero”, con importanti benefici sull’ambiente. Con un’erogazione media di 180 litri d’acqua l’ora, si stima infatti che ciascun chiosco possa portare a un risparmio di circa 1 milione di bottiglie di plastica l’anno.

Un plauso quindi all’amministrazione sanmauriziese, per i risultati raggiunti su questo fronte.

Ma nasce spontanea l’osservazione, rivolta all’amministrazione casellese, affinchè anche lei si attivi nei confronti della SMAT per ottenere un altro Punto Acqua, da affiancare all’unico finora presente, in piazza Falcone, che vede già un buon afflusso di pubblico ed elevati volumi di erogazione, superiori a 500.000 litri di acqua all’anno.

Un secondo Punto Acqua a Caselle da ubicare preferibilmente nei quartieri residenziali oltre ferrovia, ove la presenza del Punto Acqua sarebbe senz’altro ben sfruttata. Una possibile ubicazione ottimale potrebbe essere il piazzale al fondo di via Madre Teresa di Calcutta, ove ci sono ampi spazi per posizionare il chiosco e c’è facilità di parcheggio.