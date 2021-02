Il dottor Stefano Dinatale, presidente del locale Lions Club Caselle Torinese Airport, comunica il grande successo ottenuto dopo la prima campagna di “Supporto Psicologico Gratuito”.

– Molte le chiamate, al numero telefonico 366.4811310 – dice il Presidente del sodalizio – e tutti casi importanti e motivati. Purtroppo molte persone non possono permettersi il costo di consulenze specialistiche così delicate, e quindi il nostro aiuto, nello spirito di solidarietà dei Lions, diventa utile ed in alcuni casi fondamentale. –

Dinatale prosegue: -Rinnoviamo l’invito ad inviare un messaggio al numero indicato con la scritta:”mi serve aiuto”.

La persona verrà richiamata e nel completo anonimato verrà aiutata a superare momenti di ansia, stress, o anche solo semplice preoccupazione per il futuro.

Questi i mali che ci affliggono di più in questo tempo tanto, tanto particolare.

Tuttavia, come continua ad insegnarci il “medico nostro”, non spaventiamoci mai ed affidiamoci a chi seriamente ci tende la mano, diffidando invece di persone non raccomandabili e che troppo spesso approfittano delle fragilità del momento.

Il servizio psicologico gratuito è sempre valido così come resta attivo ancora fino a martedì 23 febbraio prossimo, quando poi terminerà il servizio di “audiometrie”, anch’esso attivabile al numero: 349.7195532

.