Con profonda tristezza l’Associazione Bocciofila Casellese ha appreso la

notizia che Mario Machetta, a 79 anni, ci ha lasciato: una serie di malattie l’ha

indebolito, sino a minare la sua pur robusta fibra. In mattinata si sono svolte le esequie e il rito s’è concluso al tempio crematorio di Mappano.

Nel mondo della musica era conosciuto per aver fatto parte come

chitarrista del gruppo “I Baroni del Liscio”, mentre nel mondo delle bocce

era famoso per il suo stile nella bocciata sottomano: una bocciata da “truc”.

Da alcuni anni non giocava più a bocce, invece ha sempre continuato con l’altra sua

grande passione, la musica.

Ottimo chitarrista, come già accennato, è stato per anni una colonna de “I Baroni del Liscio”, incidendo anche vari CD come solista e come compositore.

La certezza dei soci della bocciofila e che Mario lassù giocherà a bocce tra le nuvole e suonerà la chitarra fra gli angeli.

In questo tristissimo momento il nostro pensiero affettuoso, unito ad un grande abbraccio, va al figlio Fabrizio, che ha perso il suo caro papà.