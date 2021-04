È rimasto vittima di una brutta caduta dalla bici, in via alle Fabbriche angolo strada Caldano, un cicloamatore sessantaduenne di Rivoli. L’incidente è successo nel pomeriggio di martedì 13 aprile. Impegnato in un’uscita in bici con un gruppo di amici, l’uomo è caduto sbattendo violentemente la testa al suolo. Anche se protetto dal caschetto, le sue condizioni hanno comunque richiesto l’intervento dell’Elisoccorso, che l’ha trasportato al CTO di Torino, ove è stato ricoverato con prognosi riservata per il trauma cranico.