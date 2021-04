Prime vaccinazioni a Caselle

Uno dei primi fortunati casellesi vaccinati da un medico di famiglia.

Eccolo ritratto nella foto insieme all’infermiera del dottor Stefano Dinatale, il “medico nostro”, che ieri, venerdì 2 aprile, ha iniziato le vaccinazioni presso il suo studio.

“Una scelta, la mia, in linea con quanto espressoci dalle massime autorità del Piemonte”, ha tenuto a precisare il dottore Dinatale “seguendo anche l’esempio di diversi colleghi medici torinesi e casellesi, come le dottoresse Campisi e Zavatteri: anche loro hanno iniziato a vaccinare i loro mutuati.”

In questa tornata sono state chiamate al vaccino le persone in età compresa fra i 70 e gli 80 anni.

La prudenza e la prevenzione non sono mai eccessive tanto che alle operazioni era presente una postazione mobile con ambulanza della Croce Verde Torino, con un nutrito gruppo di militi che ha offerto aiuto morale e conforto ai pazienti.



Sorrisi e incoraggiamenti sono stati un tutt’uno con i segni di vittoria per i 30 che sono arrivati alla spicciolata, ben cadenzati e organizzati, senza intoppi o code.

Una partenza per Caselle che fa ben sperare che tutti i cittadini casellesi possano essere sottoposti in tempi brevissimi allo stesso trattamento.

Per i 30 pazienti presto un nuovo appuntamento con la seconda dose d’Astra Zeneca.

“Solo quando avremo una sufficiente percentuale di vaccinati, potremo veramente pensare alla tranquillità di tutti” ha precisato il dottor Dinatale.