La pubblicazione da parte di Cose Nostre On line dell’intrigante, ottima iniziativa promossa dall’Assesorato alle Politiche Socio-Assistenziali e dalla Commissione Pari Opportunità legata a “M’illumino di meno”, dedicata alla scuola, avente come titolo “Agri…Cultura”, non è sfuggita a Caterpillar, la seguitissima trasmissione radiofonica del tardo pomeriggio in onda su Rai Radio 2.

I due conduttori, Massimo Cirri e Sara Zambotti, durante la trasmissione di ieri pomeriggio, hanno intervistato nell’occasione la nostra Assessora Angela Grimaldi. Sul podcast di Rai Play potrete trovare quanto trasmesso dai microfoni RAI a proposito di ” Agri…Cultura”.