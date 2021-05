In Italia possediamo una delle pochissime traduzioni, complete e in terza rima, eseguita in lingua Piemontese da Luigi Riccardo Piovano (1891-1989). L’opera, stampata privatamente in tre volumi negli anni ‘60, non porta alcuna indicazione né di data né di luogo di stampa; è stata poi ristampata dalla “Cooperativa Pro Piemonte” (1975).

Luigi Riccardo Piovano – La Divin-a Comedia – Inferno – Canto I

Dla nòstra vita lì squasi a metà

i son trovame an na valada scura

përchè i j’era sperdume për la stra.



A dive come a l’é, l’é còsa dura:

un bòsch angarbojà, sensa senté;

mach a penseje am ciapa na paùra



che da la testa ai pé ‘m fà tërmolé!

Ma dòp tut an fond i l’hai trovà

ch’a-i era anche dël bel, steme a scoté.



Sai nen come ch’i sìa capità

tant i j’era pien ëd seugn an col moment

ch’a pòch a pòch i l’hai përdù la stra.



Ma quand che son rivà quasi al pendent,

là ‘ndova a terminava la valada

ch’a l’avìa ampinime dë spavent,



l’hai goardà ‘nsù, e ‘n fond l’hai vist l’arcada

ëd la montagna ‘nluminà da col

ch’a men-a drit la gent ovunque a vada.



La paùra dla neuit e d’esse sol

l’é sùbit trasformasse an manifesta

speransa e giòja ‘d vëdde prest ël sol.



E come chi con j’euj fòra dla testa

surtì da l’aqua e sormontà la riva

as vòlta a guardé l’onda e la tempesta,



così, con mòssa rapida e istintiva,

i son voltame a contemplé ‘l camin

che mai l’avìa lassà përson-a viva.



E dòp na cita pàusa pian-pianin

l’andan-a për na rampa i l’hai ciapà

che a la pansa ij ginoj fasìo cussin.



Ma i j’era mach ai pé ‘d cola montà

ch’a l’era sautaje fòra na pantera

con la pel tuta quanta giajolà1;

e a më vnisìa ‘ncontra ‘n na manera

che, da la testa ai pé tut tërmoland,

i stasìa për torné ‘ndova ch’i j’era.



Ma sicome che ‘l dì stasìa spondand

e ‘l sol montava su con ij pianeta

ch’a lo compagno sempre fin da quand





a l’ha bogialo ‘l Pare2 ch’as rispeta,

son fame ‘n pò corage e l’hai pensà:

“Anvece dë scapé l’é mej che speta.”



Ma lë spaghèt ch’a l’era già passà

a l’é tornà quand che l’hai vist an pé

un leon grand e gròss e bin piantà,



ch’a më vnisìa ‘ncontra për sbrané,

con la test’àuta e con la pansa mòla

sì che l’aria a fasìa tërmolé.



E la fomna dël luv, na facia ‘d tòla,

bruta, splufrìa, màira come un mur,

che chi la vëd a bogia prest la sòla3.



A ste sorprèise i j’era nen madur,

e goardand la montagna i l’hai pensà:

“Fin-a là ‘nsima i rivo nen sicur.”



E mi son diventà come chiel là

ch’a gieuga a carte e che tut chiel goadagna

fin ch’a-j va mal e torna sté spiantà.



E ‘nfatti a pòch a pòch la fiera cagna

pian-pian as avsinava quasi al toch

e a më sbatìa ‘nt l’ombra dla montagna.



Ma mentre rotolavo come ‘n cioch,

l’é comparime un esser grand e gròss

ch’a fòrsa dë sté ciuto a smijava moch.



I l’hai crijaje: “‘T ses-to ‘d carn e d’òss

ò ‘t ses un’ombra? ò l’un ò l’àutr, su vìa,

venme ‘n agiut che mi ‘m la fas adòss.”



“I j’era ‘dcò mi un òm ardì sla bija,

e ij mè parent a son stàit Lombard,

e Mantovan-a l’era la famija.



Son na ch’a-i era Giulio4, ma ‘n pò tard,

e dòp l’é vnuje Gusto5 ‘l galantòm,

al temp dij dé fàuss pitòst busiard6.”

“Ma disme chi che ‘t ses, sù, da bravòm.”

“Poeta i j’era e l’hai cantà da Treuja

l’ariv d’Enea dòp ël feu d’Iliòm;

ma ti përchè ‘t artorne a tanta neuja?

Përché ti ‘t ven-e nen për cost camin?”

“Përchè ‘l mej-mej7 am fà scapé la veuja;