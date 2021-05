Scrivo questo mio articolo per il giornale Cose Nostre rappresentando la voce della Pro Loco dall’Aprile 2018. Ogni mese mi è sempre piaciuto molto raccontarvi tutto quello che eravamo riusciti a fare ma, soprattutto, quello che eravamo intenzionati a fare per la nostra cittadina. Purtroppo, da marzo dell’anno scorso mi rendo conto che i miei scritti siano solo un inno alla speranza e poco più, non potendosi realizzare nessuna di quelle idee partorite con tanta passione, che avrebbero potuto rappresentare tanto lavoro, tante soddisfazioni e un sacco di occasioni per ritrovarci.

Per il numero di maggio di Cose Nostre, arrivando come sempre un po’ in ritardo rispetto alle scadenze che ci fissa il nostro caro Direttore, che ringrazio per il bellissimo giornale che tutti i mesi ci regala, scrivo il mio articolo nella prima giornata di sole dopo un po’ di brutto tempo.

È proprio questo sole caldo che mi ha fatto vedere i colori più smaglianti,… il verde vivace delle foglie giovanissime, le tonalità dei fiori, il cielo azzurro e ho pensato che tra luci e colori proprio oggi, qui e ora, si possa trovare il profumo del nostro presente.

Finalmente, per riallacciarmi alle tanto amate tinte, siamo di nuovo in zona gialla, che non sta ad indicare che siamo fuori dalla pandemia, ma la situazione sta migliorando. Hanno riaperto, per fortuna, molte attività fino ad ora chiuse, hanno ripreso le scuole in presenza e, anche la nostra Pro Loco può riprendere i suoi compiti istituzionali riaprendo la sede.

Da lunedì 3 maggio saremo aperti il lunedì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e dalle ore 21,00 alle ore 21,45, per rispettare comunque il coprifuoco ancora in vigore.

Il nostro primo importante impegno avverrà domenica 13 giugno, alle ore 15,00 presso la nostra sede in Via Madre Teresa di Calcutta 55, rispettando le disposizioni anti Covid (salvo nuove disposizioni ministeriali e regionali contrarie) con la convocazione dell’Assemblea Straordinaria annuale che, quest’anno sarà anche elettiva. Il nostro Consiglio Direttivo è scaduto il 31 dicembre 2020 e deve essere rinnovato. Invito tutti i soci a partecipare per un triplice impegno: le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, l’approvazione del Bilancio 2020 e, se l’Unpli nazionale ci invierà il nuovo modello di statuto, dovremo votare per la sua approvazione in modo da permettere l’iscrizione della nostra Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), alla quale siamo tenuti.

Troverete in questa pagina la lettera di convocazione, con la delega nel caso non riusciste a partecipare.

Chi fosse intenzionato a candidarsi al Consiglio di Presidenza, secondo le vigenti norme dello Statuto e del Regolamento Interno in vigore, può compilare la “Comunicazione di disponibilità” che vi è pervenuta unitamente alla convocazione, o ritirarla in Pro Loco e farla pervenire in sede entro le ore 20,00 del 29 maggio p.v..

Il Consiglio Direttivo formulerà un elenco con i nomi presi da tutte le domande valide pervenute e durante l’Assemblea leggerà i nomi dei candidati per Consiglio e Collegio Revisori.

La nostra Associazione con i suoi volontari insieme alle altre associazioni costituisce il tessuto connettivo del nostro paese, con l’unico scopo di svolgere attività senza fini di lucro principalmente in campo culturale ed artistico organizzando manifestazioni, eventi, sagre in autonomia o in collaborazione con altri enti.

Prossimo nostro impegno sarà la pubblicazione di un libro che racconta la vita casellese negli anni dal 1968 al 1978: ve ne avevo già accennato negli scorsi articoli. Stiamo anche pensando a promuovere questa iniziativa con una presentazione on line del libro e partiremo nei prossimi giorni ad imbastire questa produzione.

Nel mese di maggio partiremo anche con gli incontri per preparare il 50° del nostro giornale “Cose Nostre”, che ricorre il prossimo anno. Abbiamo tante idee per festeggiare questo importante traguardo, tra le quali il convegno dei giornali editi dalle Pro Loco d’Italia “Gepli”, nato proprio qui a Caselle nel 2012, e come già avvenuto per il 50° della Pro Loco vorremmo mettere in campo più manifestazioni ed eventi che ricordino a tutti i Casellesi questa importante realtà editoriale del nostro territorio. Un giornale con tanti redattori e collaboratori, che ci porta ogni mese in un viaggio tra notizie, cultura, desideri, sogni.

Buon maggio a tutti, e a presto con la nostra Pro Loco.