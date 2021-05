Sabato 22 maggio si è diffusa, nel mondo delle Pro Loco, la notizia della scomparsa di Luigi Sonni, presidente in carica della Pro Loco di Ferentino. La notizia ha toccato anche la comunità di GEPLI, in quanto la testata giornalistica edita dalla Pro Loco frusinate, il bimestrale Frintinu Me, ha sempre partecipato alle iniziative di GEPLI, fin dalla sua nascita, nel primo raduno tenutosi a Caselle T.se nel 2012, a cui parteciparono due delegati in arrivo da Ferentino.

In particolare ricordiamo la presenza personale di Luigi Sonni alla terza edizione degli incontri GEPLI, nel 2014 a Sant’Omero (Teramo).

“Nun pò morì” recita il sottotitolo della testata di Ferentino. Lo stesso possiamo dire, nel ricordo di chi l’ha conosciuto, per la figura di Luigi Sonni.