Importante iniziativa della sezione comunale Avis di San Maurizio. Nel corso del fine settimana del 15 e 16 maggio, due nuovi defibrillatori sono stati attivati e messi a disposizione di chiunque possa averne bisogno, per un’emergenza cardiaca. Per il territorio comunale, si tratta di un raddoppio, in quanto precedentemente erano due gli apparecchi presenti su suolo pubblico, entrambi nel centro cittadino: uno sotto il porticato del municipio, il secondo in piazza Marconi a fianco della fermata dei mezzi pubblici.

Anche per i due nuovi defibrillatori, le posizioni scelte per l’installazione sono strategiche, nel “cuore” delle due frazioni. Per Malanghero, in piazza Don Carlevero, nell’edificio di fronte alla chiesa: l’apparecchio è a fianco della porta d’ingresso della biblioteca. Pure centralissima la posizione scelta a Ceretta, in piazza degli Agricoltori, ove ogni sabato si tiene il mercato della frazione.

A fianco della teca gialla che ospita il dispositivo salvavita, il cartello con le istruzioni di base da seguire durante l’emergenza. Una targa informa che il defibrillatore è stato acquistato grazie al contributo dei donatori di sangue di San Maurizio, è di proprietà dell’Avis ma è messo a disposizione di TUTTI. “L’opera umana più bella è di essere utili al prossimo”, così recita la frase finale della targa.

Nel caso del defibrillatore di Ceretta, la giornata di domenica 16 maggio scelta per l’inaugurazione, alla presenza del presidente Avis della sezione di San Maurizio, Emanuele Appio, delle autorità civili e religiose e di un gruppo di cittadini, non è stata casuale: era infatti il giorno della messa di trigesima per Gianluca Molia, vicepresidente Avis, prematuramente scomparso. E al ricordo di Gianluca è stata dedicata l’installazione del defibrillatore di Ceretta.