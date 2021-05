Dopo un lungo periodo di scarsa attività “boccistica”, sono riprese le gare nella nostra bocciofila. Dopo aver ospitato una gara a coppie domenica 9 maggio che avrebbe dovuto giocarsi a Borgaro, lunedì 24 maggio abbiamo salutato il primo incontro della fase a gironi del campionato di Società terza categoria, Caselle – La Certosa. Falsa partenza per i nostri colori sconfitti in casa 6 a 2.



Vincente solo nell’individuale Mario Chiadò Rana, sconfitta la coppia Eugenio Bertolino e Alessio Chieregatti , così come la terna Carlo Artuso – Paolo Da Ros – Fernando Murzilli e la coppia Bruno Garbero e Giulio Fiorito 7 -13.

Al campionato partecipano 18 società divise in 6 gironi da tre. Si qualificano per la fare successiva le prime di ogni girone più le due migliori seconde. Nel nostro girone oltre alla formazione di Collegno

“La Certosa” c’è la bocciofila Piobesi-Vinovo .

Domenica 30 maggio ospiteremo due partite della gara individuale di Mappano.Per i nostri colori, prossimo incontro di campionato lunedì 7 giugno in trasferta contro Piobesi – Vinovo.