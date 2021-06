Aria d’estate, aria di rinascita

Buon giugno a tutti.

Siamo finalmente in zona gialla e mentre l’articolo va in stampa passeremo in zona bianca.

Ribadisco “finalmente”: c’è proprio un’aria di rinascita e di voglia di fare.

La Proloco questo mese è ripartita con un’Assemblea Straordinaria tenutasi nel pomeriggio di domenica 13 giugno 2021, nel salone della Casa delle Associazioni di via Madre Teresa di Calcutta 55, ove c’è la nostra sede. L’Assemblea dei Soci ha proceduto all’approvazione del Bilancio 2020 e alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo ha infatti scadenza triennale, era stato nominato con l’Assemblea del 19 Aprile 2018 ed era scaduto il 31/12/2020.

Nel prossimo numero pubblicheremo i nominativi dei nuovi componenti e le cariche a loro affidate, che saranno decise dal nuovo Direttivo entrante.

Volevo però fare un ringraziamento particolare ad una ragazza, Maria Teresa De Ponte che è stata nel 2020 una delle due ragazze del Servizio Civile in Pro Loco. Terminato brillantemente il suo servizio, Maria Teresa ha manifestato la volontà di continuare a operare all’interno della Pro Loco, rendendosi disponibile anche come componente del Consiglio Direttivo. Il nostro Regolamento però prevede tra le altre caratteristiche necessarie per diventare consigliere anche il biennio di tesseramento, che Maria Teresa non aveva, né è passata nell’ultimo Consiglio Direttivo la proposta di operare una deroga. Sono comunque certa che Maria Teresa lavorerà comunque con noi in Pro Loco già da subito, portando una ventata di aria giovanile che tanto serve nella nostra Associazione.

Tornando all’Assemblea dei Soci, non è stato possibile procedere all’approvazione del nuovo Statuto elaborato dall’Unpli nazionale ai fini dell’iscrizione delle Pro Loco al Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Tale Registro, previsto dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il Runts consentirà alle organizzazioni iscritte di godere delle agevolazioni previste dal nuovo Codice del Terzo Settore. Purtroppo, lo schema del nuovo Statuto che doveva pervenire entro il 31 maggio 2021 dall’Unpli Nazionale, non è ancora stato reso disponibile alle Pro Loco, che dovranno pertanto indire una nuova Assemblea dei Soci per la sua approvazione, nel caso si manifestino difformità significative fra i suoi contenuti e gli statuti esistenti.

Appena a fine mese si sarà insediato il nuovo Consiglio Direttivo, la nostra associazione procederà a decidere per le prossime attività, e a mettere in cantiere nuove proposte ed idee soprattutto per il Settembre Casellese e gli ultimi mesi di questo 2021, finora così condizionato dall’emergenza pandemica.

Vi ricordo infine la Tessera Pro Loco, che vi invito ad utilizzare sfruttando le tante convenzioni che abbiamo con i negozianti casellesi e non solo.

Nell’attesa di poterVi reincontrare presto, Vi abbraccio tutti.