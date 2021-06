Si sono svolti venerdì 18 giugno 2021, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Caselle, i funerali di Gabriele Sette, spentosi mercoledì 16, a soli 58 anni, all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, per la ricaduta dopo un primo malore manifestatosi due settimane prima.

La notizia ha suscitato sorpresa e sconcerto in città, specie nel mondo delle associazioni ove Gabriele si era fatto apprezzare per la disponibilità e l’impegno. Era entrato di recente, dopo le ultime votazioni sociali, nel Direttivo dell’AVIS di Caselle. Precedentemente era stato presidente del Gruppo Ciclistico Caselle 2002, ove aveva trovato tanti amici appassionati come lui di cicloturismo. Sui manifesti appesi in città hanno voluto ricordare Gabriele anche i coscritti della Classe 1962.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e la redazione del giornale Cose Nostre si uniscono al dolore della famiglia, e in particolare della moglie Maria Concetta e delle figlie Daniela ed Alessia.