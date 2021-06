Doppio appuntamento musicale per il primo fine settimana di luglio, a San Maurizio Canavese.

Il primo evento in programma, nella frazione di Ceretta, è “Peace – Un concerto per la rinascita”, con il coro New Alveo Gospel Choir. L’appuntamento, aperto a tutti quelli che vorranno intervenire, è alle 21 di sabato 3 luglio, all’aperto (nel rispetto delle normative di contrasto al Covid), sul sagrato davanti alla chiesa di Ceretta. Nel programma, pezzi evergreen, che spazieranno da John Lennon, U2, De Andrè, Pink Floyd, Bob Dylan, Michael Jackson. Arrangiamenti di Davide Motta Frè. Direzione del coro di Davide Motta Frè e Martina Tosatto.

Cambio di genere musicale per il secondo evento, in programma domenica 4 luglio, nella Vecchia Chiesa Plebana, di fianco al cimitero, alle 21. Verrà inaugurato, con un concerto ad ingresso libero, il nuovo harmonium della Chiesa Plebana. Suonerà il prof. Alessandro Ruo Roi, accompagnato dal Coro Eufonè, Saranno eseguite musiche di Rossini, Franck, Pagella, Ghedini, Perosi, Mozart.

Entrambi gli eventi hanno il patrocinio dell’Amministrazione Comunale sanmauriziese.