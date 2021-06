Torna la cerimonia per la consegna di una copia della Costituzione Italiana ai giovani casellesi che diventano maggiorenni nell’anno in corso.

Nella foto l’edizione svoltasi nel marzo del 2019, l’ultima prima della pandemia, ospitata, come nei sette anni precedenti, nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo Mosca.

L’edizione di quest’anno non si è potuta tenere nel mese di marzo, in prossimità della Festa dell’Unità d’Italia, dato che si era ancora nel pieno della terza ondata del Covid. La consegna ora è programmata per il 24 giugno, con inizio alle 17,30, e si terrà all’aperto, nel cortile di Palazzo Mosca.

Si ascolterà a inizio cerimonia l’Inno di Mameli, e poi il sindaco Luca Baracco e l’Assessora alla Cultura Erica Santoro spiegheranno ai neomaggiorenni, che si spera intervengano numerosi, il significato dell’incontro.

Sarà inoltre presente lo staff della Biblioteca “Jella Lepmann” e dei Servizi Giovani, per far conoscere meglio l’offerta culturale e formativa messa a disposizione tramite quei servizi.