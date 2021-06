Era partito, a inizio luglio di un anno fa, il bando di concorso pubblico per coprire la nuova posizione di “dirigente amministrativo”. Una figura prevista nel nuovo organigramma della macchina comunale, deciso dall’Amministrazione Baracco. Una riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune approvata dalla Giunta nel maggio dell’anno scorso, e giustificata con varie motivazioni: l’avvenuta separazione da Mappano, l’andata in pensione di diverse figure chiave dell’amministrazione casellese, la scelta di avere la figura del Segretario Generale non a tempo pieno, ma in condominio con altro comune. Sotto il Segretario Generale, un pettine con ben 7 Settori, 4 amministrativi, 3 tecnici. Forse troppi.

Di qui la scelta di inserire le due figure dirigenziali intermedie, finora non esistenti. Una a dirigere l’Area Amministrativa, l’altra a dirigere l’Area Tecnica.

Il primo concorso a partire, l’anno scorso, quello per la posizione di Dirigente Amministrativo. In risposta al bando di concorso erano pervenute 53 domande, di cui 43 ammesse in quanto in possesso dei requisiti. Il concorso, stoppato in autunno dal riaccendersi dell’emergenza pandemica, è stato poi ripreso con l’anno nuovo con l’effettuazione delle prove scritte e orali. L’esito finale, sancito con determinazione n. 174 dell’8 aprile, ha visto il prevalere del candidato dott. Mario De Leo. Il dott. De Leo, già dipendente comunale con incarico di Capo Settore Affari Generali e Staff, ha pertanto lasciato dal primo giugno 2021 tale posizione per assumere quella di Dirigente Amministrativo.

Per la copertura dell’altra posizione, quella del Dirigente Tecnico, l’Amministrazione ha scelto, per il momento, una strada diversa dal concorso. Anche per contenere il costo della posizione, ha optato per il ricorso a una figura a tempo parziale, tramite convenzione con altro comune. Si è interpellato il Comune di Settimo, che ha dato benestare all’utilizzo temporaneo, per 9 ore settimanali, a partire dal 15 giugno, dell’ing. Matteo Tricarico, che rimarrà per il restante tempo dirigente a Settimo.

Passando ai concorsi per altre posizioni scoperte nell’attuale organico, ecco la situazione descritta dal vicesindaco Paolo Gremo: “Per quanto riguarda concorsi già avviati, c’è quello per cinque posizioni di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, di cui due riservati al personale già in servizio. Alla scadenza del 4 febbraio 2021 erano state oltre 670 le domande pervenute. Causa le disposizioni legate alla pandemia, ci siamo dovuti fermare. Ora contiamo di ripartire appena possibile, con le prime prove, a gruppi di 60 candidati per volta. Un altro concorso che vogliamo far partire prima dell’estate è quello per una posizione da geometra. Dopo la pausa estiva, contiamo di far partire un concorso per un istruttore direttivo contabile, categoria D, per il Settore Finanze”.

“Con questi nuovi arrivi – conclude il vicesindaco Gremo – riteniamo di arrivare alla scadenza di questa amministrazione con la situazione del Personale messa a posto, e aver quindi superato lo sconvolgimento creato dal distacco di Mappano”.