Con una breve cerimonia, sabato 29 maggio, nel comune di San Maurizio sono state inaugurate ufficialmente le nuove installazioni sportive all’aperto realizzate già nel corso del 2020, e rimaste finora inattive per via del lockdown. Si tratta in particolare di un campo da basket con misure regolamentali, predisposto anche per il volley e per il tennis, due tavoli da ping pong fissi, due panchine, una delle quali high-tech per la ricarica di tablet e smartphone, una fontanella e la predisposizione per l’impianto di illuminazione.

La realizzazione è avvenuta ad opera della ditta Edilevra di Caselle. Il costo complessivo per il Comune è stato di circa 95mila euro.

L’ubicazione di questo complesso sportivo all’aperto è in posizione strategica, nell’ampia area verde limitrofa alla stazione ferroviaria, a sud della stessa e a poca distanza dal centro storico.

“Questo è il nostro Central Park – così l’ha definito scherzosamente il sindaco Paolo Biavati – un polmone verde difeso dall’invasione del cemento grazie alla presenza di un pozzo SMAT che impone intorno la zona di rispetto. È un’area che oggi affidiamo ai nostri ragazzi, perché la utilizzino liberamente, ma in maniera responsabile: sul campo da basket non si deve passare con le bici, e i tavoli da ping pong non sono panchine”. Il sindaco ha poi brevemente esposto i programmi di successiva espansione dell’area: è già prevista la realizzazione di una pista di pattinaggio e di un’ulteriore area gioco, oltre al miglioramento del campetto da calcio con la posa, se la partecipazione al bando per ottenere un contributo andrà a buon fine, del manto di erba sintetica.

Si è quindi proceduto al taglio del nastro, che il sindaco Biavati ha voluto avvenisse per mano del consigliere comunale con delega allo Sport Antonio Zappalà: “Se lo merita, perché ha seguito passo dopo passo ogni momento della progettazione e realizzazione di questo impianto”. Al taglio erano presenti anche i sindaci o vicesindaci di alcuni Comuni vicini: Ciriè, San Carlo, San Francesco al Campo e Robassomero.

Sono seguite esibizioni di alcuni giovanissimi atleti ed atlete di due squadre PGS sanmauriziesi.