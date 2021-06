Fosse stato un incontro di calcio, si sarebbe potuto dire dire che la Bocciofila

Casellese ha dominato il primo tempo della partita contro la Bocciofila

di Piobesi-Vinovo, …. purtroppo l’incontro è durato due ore. Dopo la prima ora

eravamo in vantaggio con tutte e quattro le formazioni. La prima a

cedere, dopo un momentaneo 5 a 2, è stata la terna di Renato Biolatto –

GiulioFiorito – Fernando Murzilli, sconfitti nel finale 5 a 13. La

coppia Eugenio Bertolino – Alessio Chieregatti, in vantaggio per 6 a 3, sono poi stati battuti

allo scadere del tempo 8 a 13. Vittoria nell’individuale per

Mario Chiadò Rana 13 a 4, invece, dopo essere stati in vantaggio 6 a 1, match perso

per la coppia formata da Carlo Artuso – Michele Coletti 8 a 10.

Risultato finale, Piobesi-Vinovo 6 – Casellese 2.

Per i nostri colori prossimo incontro di campionato lunedì 14

giugno in trasferta contro La Certosa di Collegno: anche se la

situazione non è molto felice, si spera di recuperare negli ultimi incontri.