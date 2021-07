Regali d’estate

Ci troviamo nel pieno del mese di luglio, il mese in cui l’estate si manifesta in maniera prorompente, il mese considerato di massima fioritura e di massimo raccolto.

Quest’anno luglio ci ha fatto un regalo restituendoci gran parte della nostra libertà; speriamo che sia una cosa duratura e la pandemia ancora in parte presente non se la riprenda.

Con questo mio articolo mensile vorrei raccontarvi le cose successe a giugno e provare ad anticiparvi cosa succederà nei prossimi mesi.

Domenica 13 giugno in sede si è svolta la nostra Assemblea annuale, quest’anno, anche elettiva: si è infatti rinnovato il Consiglio Direttivo della Pro Loco che durerà in carica fino a fine 2023. Ringrazio tutti i Soci che hanno partecipato.

Vi elenco i nomi dei consiglieri eletti che, nella prima riunione di Consiglio, il 25 giugno, hanno eletto nel suo interno il Presidente:

Manuela Bardella, Gianni Frand Genisot, Silvana Menicali, Aldo Merlo, Roberto Monticone, Mauro Pogliano, Paolo Ribaldone, Giovanni Turola, Giovanni Verderone.

Mentre il Collegio dei Revisori sarà composto da:

Mario Antonio Demichelis, Laura Macario Ban e Luciano Solavaggione..

Il Consiglio Direttivo dopo aver eletto all’unanimità i Presidente ha confermato Elis Calegari direttore di Cose Nostre, il giornale di Caselle Torinese edito dalla Pro Loco che nel 2022 festeggerà i 50 anni di ininterrotta pubblicazione.

Avremo poi dei soci coadiutori, che ringrazio per la grande disponibilità:

Tiziana Cappelletto, Sergio D’Ambrosio, Maria Teresa De Ponte.

Ringrazio inoltre tutti i consiglieri per la mia riconferma a presidente di questa bella Associazione, per la fiducia accordatami e, nel contempo, ringrazio anche gli ex consiglieri non più ricandidatisi, per l’aiuto e l’apporto profuso nel triennio 2018 – 2020.

Naturalmente lo spirito è sempre quello, fare bene per il nostro Paese e collaborare ed interagire con l’Amministrazione Comunale e con le altre tante realtà del territorio.

Vi elenco ora i nomi dei componenti del Consiglio Direttivo abbinati alle rispettive cariche:

Silvana Menicali – Presidente, Aldo Merlo – Vice Presidente Vicario, Paolo Ribaldone – Vice Presidente, Manuela Bardella – Segretario, Giovanni Verderone – Tesoriere, Gianni Frand Genisot – responsabile della sede, Roberto Monticone – Olp e Responsabile delle Manifestazioni, Giannino Turola – Consigliere e Alfiere, Sebastiano Mauro Pogliano – Consigliere e Pubbliche Relazioni.

È in programma in questo mese la prima uscita culturale della Pro Loco che si terrà sabato 24 Luglio sera a Torino con il programma la “Torino Noir”. Sarà una serata indimenticabile con un buon momento gastronomico in Pro Loco e poi con il pullman ci sposteremo (sempre mantenendo le disposizioni anti Covid in vigore) a Torino per la visita dei lati oscuri di Torino seguiti da un’abile guida, per poi tornare a Caselle in tarda serata.

Telefonate al n. 011 996 21 40 per tutti i dettagli e le preadesioni, il lunedì ed il venerdì dalle 21 alle 23.

Nei giorni antecedenti l’uscita di Cose Nostre di Luglio, abbiamo concertato con l’Amministrazione Comunale e con le altre Associazioni un Settembre Casellese 2021 con tanti eventi e tante manifestazioni.

Sarà l’Amministrazione Comunale stessa a redigere un calendario complessivo che sarà presentato per fare conoscere a tutti gli intrattenimenti di Settembre.

Vi posso anticipare che la Pro Loco ha imbastito un programma che inizierà il 14 settembre alle ore 21 nel cortile di Palazzo Mosca. Saranno tre serate di cultura:

il 14 settembre alle 21 avremo una serata con Davide Aimonetto, docente ,storico, scrittore dedicata alla interessante “Storia del Milite Ignoto”;

il 15 settembre alle 21 una scrittrice, Stefania Miola, poetessa, ci presenterà la sua nuova fatica letteraria e potremo ascoltare parti di poesie da lei scritte;

il 16 Settembre presenteremo con Salvatore Diglio, casellese di adozione, il suo libro “Caselle … l’altro ieri” dove ci racconterà personalmente del suo libro pubblicato a luglio dalla nostra Pro Loco.

Sabato 18 settembre la Pro Loco, presenterà in piazza e per le vie di Caselle tante iniziative per i meno giovani, i giovani ed i giovanissimi, mentre domenica 19 settembre, dopo la Santa Messa, si terrà l’oramai collaudato “Pranzo dei Casellesi e delle Associazioni” per passare insieme la Festa Patronale di Caselle.

Lunedì 20 Settembre sempre in centro paese si svolgeranno i “Giochi antichi” per far conoscere ai giovanissimi cosa bastava un tempo per divertirsi.

Domenica 26 settembre invece si terrà la seconda edizione di “Liberinbici” che tanto successo ha riscosso lo scorso anno, naturalmente con un nuovo ed interessante percorso.

Sono veramente felice di poter continuare con Voi questo bel viaggio considerandolo sempre una tappa per migliorare sempre e non un traguardo.

Prima di passare ai saluti, volevo, ancora personalmente fare gli auguri a Gianni Rigodanza per il suo Compleanno. Grande amico di mio papà e mio, posso veramente dire con grande affetto e stima che Gianni è “Un pezzo da novanta” per la nostra Pro Loco e soprattutto per Cose Nostre.

Vi ricordo sempre la Tessera Pro Loco che vi invito a utilizzare per le tante convenzioni che abbiamo con i negozianti casellesi e non solo, Vi abbraccio ed auguro a tutti “Buone Vacanze”.