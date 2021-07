Sagre ancora al palo. Saltano per il secondo anno consecutivo i tradizionali appuntamenti organizzati sul nostro territorio dai Comitati di borgata e dalla Pro Loco: nell’ultimo fine settimana di luglio nella borgata Sant’Anna, il primo weekend di settembre per la Madonnina, seguito a metà settembre dal Costina Party al Prato della Fiera di Caselle. Serate basate sull’abbinamento fra orchestre da ballo e stand gastronomici, ancora viste con sospetto per il rischio di ritorni di fiamma del Covid. Nonostante il ritorno in “zona bianca”, troppe ancora le incognite per mettere in piedi eventi su più serate che richiedono comunque sforzi organizzativi nei mesi precedenti ed impegni finanziari non da poco.

Cinema sotto le stelle. Anche se con l’handicap dell’incognita meteo, le proiezioni cinematografiche serali all’aperto presentano l’indubbio vantaggio di essere considerate eventi statici, e quindi meglio gestibili in chiave di rischio Covid. Il Comune di Caselle ripropone pertanto, nei lunedì sera, “Cinema sotto le stelle” nel ben collaudato spazio del cortile di Palazzo Mosca. Il cartellone, partito lunedì 12 luglio con “Deadpool”, prosegue lunedì 19 con il film di animazione della Dreamwoks “Il piccolo Yeti” e lunedì 26 con “Se mi vuoi bene”, commedia sentimentale con Claudio Bisio. Dopo la pausa di agosto, il cartellone cinematografico proseguirà lunedì 6 e lunedì 13 settembre (titoli non ancora disponibili).

Torna il teatro. Spostandoci a San Maurizio, nel suggestivo spazio all’aperto del prato davanti al sagrato dell’Antica Chiesa Plebana, sabato 17 luglio la Compagnia MagdaClan Circo con Alessandro Maida, finalista a Italia’s Got Talent, presenta “Sic Transit”. Inizio alle 21,30, ingresso gratuito ma con necessità di prenotazione telefonando al numero 339.2542954.

Giovedì 22 luglio gli attori della Compagnia Nonsoloimprovvisando di Caselle eseguiranno, alle 17 per i più piccini, sotto i portici di Palazzo Mosca, letture teatrali de “Le avventure di Pinocchio”, la storia del celebre burattino, nato dalla fantasia di Carlo Collodi.

Teatro di strada i due giorni successivi in programma a San Maurizio: in piazza Martiri della Libertà farà tappa infatti il festival internazionale Lunathica, con artisti di strada provenienti da tutto il mondo; spettacolo serale venerdì 23 luglio, preserale sabato 24 luglio.

Tornando a Caselle, per sabato 4 settembre è preannunciato, da parte ANPI-Sezione Santina Gregoris e AEGIS, uno spettacolo teatrale. Ritornano infine le tre serate del Festival del Musical, venerdì 17 settembre, sabato 18 settembre e domenica 19 settembre, organizzato al Palatenda di Caselle da Nonsoloimprovvisando. Titoli non ancora disponibili.

Le proposte della Pro Loco. Un ricco programma di proposte ai soci e alla cittadinanza arriva dalla Pro Loco casellese, partendo dall’uscita serale per Torino Noir di sabato 24 luglio per arrivare domenica 26 settembre con la classica biciclettata fuori porta. Tutti i dettagli nell’articolo della Presidente Pro Loco Silvana Menicali pubblicato su questo numero del giornale.

Tornano Notte Bianca e Crocetta in Tour. Al momento di andare in stampa la notizia non è ancora definitiva, ma l’intenzione da parte dell’Associazione Commercianti sembra esserci: sabato 18 settembre per la Notte Bianca nel centro storico di Caselle, seguita domenica 19 dal mercato straordinario di Crocetta in Tour.

Alpini e Circolo Fotografico. Domenica 12 settembre gli Alpini del Gruppo di Caselle festeggiano il loro 93° compleanno con il pranzo in Sede. Non è invece prevista la tradizionale sfllata. Per il Circolo Fotografico al momento è confermata la serata di videoproiezioni dei soci del Circolo, venerdì 10 settembre nel cortile di Palazzo Mosca.

Spazio anche allo sport. Non ancora confermata ufficialmente, ma la data per la podistica Stracaselle sarebbe domenica 12 settembre. Certa invece la Giornata dello Sport organizzata per sabato 25 settembre dall’Assessora Grimaldi assieme alle associazioni sportive del territorio. Il giorno dopo domenica 26 settembre la già citata biciclettata Liberinbici.