Cambio al vertice apicale del Lions Club Caselle Torinese Airport. Cambio al vertice apicale del Lions Club Caselle Torinese Airport.

Dopo un anno di Presidenza del dottor Stefano Dinatale, mercoledi 14 luglio scorso si sono svolte le votazioni sociali che hanno visto incoronare Presidente la signora Mara Grivet Fetà.

Una cerimonia sociale tenutasi al Jet Hotel Antica Zecca ha permesso anche un incontro, non più virtuale, fra i soci, che così hanno potuto esaminare bilanci, trarre spunti per nuove attività, ricreare quei valori che……ahimè, dopo quasi due anni di soffocamento, ci sembravano quasi persi.

Mara Grivet Fetà è una professionista casellese che opera nell’ambito della sanità. Al suo nome ed al suo studio, eravamo stati abituati dal Presidente uscente.

Questi, in più occasioni, aveva abbinato i cosiddetti “service” sociali al nome ed alla professione della signora Mara, la quale ora ha preso in mano il testimone che porterà per un intero anno.

Abbiamo incontrato la signora Mara, alla quale innanzi tutto abbiamo fatto pervenire i complimenti e gli auguri di Cose Nostre per questo incarico così importante nell’ambito di una altrettanto importante associazione casellese.

Signora Mara, si presenti ai casellesi.

Mi chiamo Mara Grivet Fetà e sono casellese da generazioni. Ho 49 anni e sono sposata da 20 anni con il geom. Verderone Lorenzo; abbiamo due figli: Gabriele di 18 anni ed Isabella di 15 anni. Sono la titolare dello studio dentistico San Grato di Caselle. E’ dal 16 dicembre 2017- anno in cui il club è stato fondato per merito, impegno e determinazione dell’ arch. Davide Lanzone – che faccio parte dei Lions Club Caselle Torinese.

Quale sarà la sua squadra?

La mia squadra è formata da persone speciali e cioè da tutti i membri del gruppo, perché sono la coalizione e l’affiatamento che abbiamo insieme a permetterci di arrivare agli ottimi risultati conseguiti fino ad oggi. Le nuove cariche sono state assegnate a: Vice-Presidente: Enea Paravano, segretario Melissa Baccarella, tesoriere Paolo Battaglia, cerimoniere Antonella Passarella, Presidente addetto ai soci Stefano Dinatale, Presidente addetto ai service Linda Bruno, coordinatore LCIF Davide Lanzone, ed infine l’officer informatico Noemi Zirpoli.

Quali obbiettivi si prefigge di raggiungere in questo anno di mandato?

Porterò avanti quelli che sono gli obiettivi di sempre del Lion Club Caselle Torinese Airport e cioè AIUTARE, perchè il nostro motto è WE SER

Ci può anticipare qualche news dei prossimi mesi?

Abbiamo molti service in programma ed altri che sono al momento ottime idee da sviluppare. Sicuramente ci sarà l’acquisto di occhiali da vista di riserva per i nonnini delle case di riposo, una giornata gratuita di visite dell’udito, una giornata gratuita in aiuto ai genitori che hanno disagi con i figli a causa del COVID, una giornata gratuita con visite odontoiatriche, ortodontiche, optometriche e posturali ed infine la donazione di un ecografo portatile per il reparto di medicina dell’ospedale di Ciriè. Questo è quello che vogliamo realizzare entro la fine dell’anno 2021, COVID permettendo.

Sorridendo, prosegue il Presidente chiedendomi: “e come faranno i casellesi a sapere di queste iniziative? Semplice, il giornale COSE NOSTRE sarà sicuramente il primo a sapere le date in cui verranno svolti i service e quindi a darne notizia”.

Ben lieti di essere parte attiva in questo stupendo mondo del WE SER, Cose Nostre ci sarà e le notizie ai casellesi arriveranno puntuali.

Buon lavoro Presidente.