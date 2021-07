Ultima giornata e per noi ultimo incontro del campionato 2021: Caselle vs Piobesi-Vinovo. Formazioni in campo con i giocatori più in forma del momento. Purtroppo però la nostra prima coppia Bruno Garbero – Eugenio Bertolino ha ceduto nel finale. Nell’individuale, Mario Chiadò Rana, come al solito il migliore della nostra formazione, ha vinto la sua partita con un netto13-4. Vincente anche la nostra seconda coppia, formata da Renato Biolatto – Fernando Murzilli capace di gestire ottimamente la partita e andare a vincere per 13-8. Le speranze d’una vittoria venivano riposte nella terna di Alessio Chieregatti-Cosimo Cagliuso-Mario Cabodi, ma la partita si è presentata subito in salita e, nonostante la sostituzione di Mario Cabodi con Giulio Fiorito, è stata nettissima la sconfitta. Qundi, risultato finale: Casellese 4 – Piobesi-Vinovo 4. Così, tutto è rimandato al prossimo campionato.

Finito l’incontro si è iniziata la preparazione per le prossime gare: tutti attorno al tavolo per una degna conclusione.