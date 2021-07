Una gita fuori porta, per visitare Racconigi: questa la proposta dell’Assessorato alla Terza Età – Politiche Socio Assistenziali- Tempo Libero, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità.

Gita gratuita, riservata ai residenti a Caselle con almeno 65 anni.

Per iscriversi, inviare un sms o whatsapp al numero 389-57686556, specificando nome, cognome e anno di nascita; oppure inviare un messaggio alla pagina FB della Commissione Pari Opportunità.

Ritrovo per la partenza sabato 31 luglio 2021 alle 8,45 in piazza Falcone; rientro previsto per le 18.