Il 5 gennaio scorso il Comune di Caselle aveva pubblicato sull’Albo Pretorio comunale l’avviso di avvio di un concorso per la copertura di cinque posizioni di “istruttore amministrativo-contabile”, categoria C. Assunzione prevista a tempo pieno e indeterminato. Fra i requisiti per la partecipazione, il possesso di diploma di scuola media superiore. Due delle cinque posizioni sono riservate al personale già in servizio in possesso dei requisiti.

Alla scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 4 febbraio 2021, oltre 670 sono state le richieste pervenute. Un numero senz’altro elevato, ma non sorprendente data l’appetibilità in tempi di crisi di un posto di lavoro considerato senz’altro sicuro.

L’organizzazione del concorso non sarebbe stata facile, come ci aveva spiegato nei mesi scorsi il vice-sindaco, con delega per il Personale, Paolo Gremo: “Per le prove scritte contiamo di procedere con batterie di 60 candidati per volta. Per fare questi test in presenza dobbiamo comunque attendere che termini la sospensione di tutte le procedure concorsuali disposta dai DPCM anti-Covid. L’impegno che richiede questo concorso non è da poco, ma una volta che lo porteremo a termine disporremo di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni valida per tre anni”.

Ora, tornata la zona bianca e con lei l’autorizzazione a svolgere i concorsi in presenza, sul sito del Comune di Caselle sono state pubblicate le date e le modalità per lo svolgimento del concorso.

Martedì 27 luglio sarà la data per la prova scritta, che si svolgerà nel Cinema-Teatro Petrarca di Settimo Torinese, con i candidati suddivisi in batterie in base all’ordine alfabetico. Le prove sono programmate dalle 8 alle 19 di quel giorno.

La successiva prova orale, per i soli candidati ammessi dopo la prova scritta, si svolgerà nei giorni 29, 30 e 31 luglio e 2 agosto 2021, presso la Sala CEM di via Basilio Bona, a Caselle. Saranno possibili riprogrammazioni delle date della prova orale qualora i candidati idonei dopo la prova scritta siano in numero superiore a 200.