A seguito della prosecuzione dei lavori di connessione dell’ultimo tratto di Viale della Spina al raccordo autostradale Torino-Caselle, a partire dalle ore 8.00 del 26 luglio e fino all’ 8 agosto 2021 viene chiusa al traffico l’uscita della superstrada Torino-Caselle in direzione Torino – Piazza Rebaudengo.

Tutti i veicoli diretti in centro città durante quel periodo vengono deviati verso l’uscita Cenisia-Madonna di Campagna.

Per chi è diretto verso Piazza Rebaudengo, si consiglia di percorrere il controviale di Corso Grosseto, svoltare a destra in Via Ala di Stura e poi ancora a destra su Via Reiss Romoli fino a raggiungere Corso Vercelli.

Al termine di questa fase di lavori verrà ripristinata l’uscita in direzione Piazza Rebaudengo in fase provvisoria, in attesa di completare la connessione verso il nuovo viale, la cui attivazione è prevista alla fine dell’anno in corso.

Il progetto complessivo prevede la connessione completa dell’ultimo tratto di Viale della Spina con la superstrada Torino-Caselle attraverso la modifica dell’attuale svincolo.

Attualmente è in corso di realizzazione il primo lotto dei lavori, dedicato alla viabilità principale, la cui ultimazione è prevista nell’estate 2022.

Nel secondo lotto è inserita la riqualificazione delle aree attualmente occupate dal cantiere della ferrovia Torino-Ceres. Le opere sono finanziate tramite FSC (Fondi Sviluppo e Coesione) assegnati a Torino dal Ministero delle Infrastrutture.