Possiamo dire che a Caselle la scuola funziona piuttosto bene.

A partire dall’asilo nido “L’isola felice” che accoglie i nostri piccolini in un ambiente confortevole con insegnanti preparati e volonterosi, con tutta l’assistenza necessaria compresa la mensa preparata direttamente, con un ampio spazio verde esterno. A conclusione del periodo trascorso all’asilo viene consegnato a ogni bambino un libro che raccoglie fotografie e didascalie dei momenti più significativi della sua vita all’asilo. Una cosa magnifica!

La scuola materna offre due possibilità: la scuola privata “La famiglia” situata nel castello di piazza Boschiassi e la scuola pubblica “Christian Andersen” di strada Salga. La prima si trova sotto il cono di atterraggio degli aerei e l’Amministrazione Comunale dovrebbe provvedere a delocalizzarla. La seconda, costruita di recente, offre ambienti rispondenti a tutte le esigenze dei bambini dai 3 ai 6 anni: aule luminose, ampi spazi interni, locali per il riposo pomeridiano, e per la mensa e un ampio spazio verde esterno con alberi e giochi.

La scuola elementare è composta da due edifici: la “Carlo Collodi” in via Guibert e la “Gianni Rodari” in viale Bona. Ovviamente la Collodi, trovandosi in centro città è sotto il passaggio degli aerei e perciò è uno degli edifici da delocalizzare. La Rodari invece è un complesso scolastico plurivalente, una struttura adatta alla scuola a tempo pieno. Ogni aula luminosa ha accanto uno spazio per altre attività o per la ricreazione, da ogni aula si accede alla zona verde che circonda la scuola. Dalle aule si accede a un grande auditorium con una tribuna per tanti posti a sedere. C’è una palestra adatta al judo e alla ginnastica dolce. Un’altra grande palestra ospita un regolare campo di pallavolo e una tribuna per gli spettatori. A completare il tutto una grande piscina: palestra e piscina con relativi spogliatoi e docce. Questo complesso all’inizio non è stato ben accettato dai Casellesi, sembrava un massiccio edificio di cemento, ma pensiamo che poi ne abbiano apprezzato la funzionalità: parecchie riviste italiane e straniere lo hanno portato ad esempio come complesso scolastico che favorisce le attività della scuola a tempo pieno.

La scuola media è anch’essa composta da due edifici: la scuola “Aquilante Demonte” di piazza Resistenza e la scuola di strada Salga alla quale non è ancora stata data una denominazione. Anche la scuola Demonte deve essere delocalizzata. La scuola di strada Salga è un edificio di recente costruzione a un solo piano con aule luminose, un bell’auditorium e una palestra con la pavimentazione adatta al pattinaggio che offre perciò la possibilità di questa attività a Caselle.

Ci siamo soffermati a scrivere sulle scuole di Caselle perché ci sembra giusto far conoscere ai nuovi abitanti le belle possibilità di frequenza scolastica e per sollecitare l’attuale Amministrazione a darsi da fare a costruire la nuova scuola che devono realizzare per delocalizzare le scuole a rischio: passano gli anni e i nostri bambini e ragazzi vivono male in strutture pericolose!

Quante belle cose si sono realizzate con Amministrazioni che pensavano al bene dei Casellesi e non guardavano solo al sogno delle Aree Ata!

“Ricominciamo per Caselle”