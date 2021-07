Completata la struttura prefabbricata destinata ad ospitare il futuro oratorio di Mappano, grazie ai fondi finora raccolti, l’Associazione “Il sogno di Samuele” sta procedendo alla scelta dell’impresa a cui affidare finiture ed impianti. Nel frattempo, è stato sottoscritto dall’Associazione, con Comune di Mappano e Parrocchia Nostra Signora del sacro Cuore, un Protocollo d’Intesa. Per il Comune di Mappano se ne è occupata l’assessora Cristina Maestrello. Due le principali finalità: da una parte assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per completare l’opera, dall’altra impostare la giusta forma giuridica per il futuro utilizzo della struttura da parte della popolazione mappanese.