Dopo quasi un anno dall’ultima esibizione pubblica, Sabato 11 Settembre p.v., alle ore 21:15, presso il Palatenda del Prato della Fiera, la Filarmonica “La Novella” di Caselle tornerà ad aprire i festeggiamenti per il Settembre Casellese.

Insieme all’Amministrazione Cittadina e altre associazioni del territorio, si è valutato di riproporre un programma simile a quanto fatto lo scorso anno, proprio in occasione della Festa Patronale, seppur in forma limitata, viste ancora le restrizioni dovute alla pandemia.

La Filarmonica Casellese diretta dal M° Prof. Flavio Bar con il “Concerto di Apertura dei Festeggiamenti” vuole portare un piccolo spiraglio di normalità, e poiché è sempre pronta ad innovarsi e reinventarsi, quest’anno la serata prevederà una prima parte dedicata alla musica bandistica, dove si alterneranno brani dal carattere originale e musiche tratte da film e colonne sonore; mentre nella seconda parte ci sarà l’esecuzione in musica della Fiaba di “Pinocchio, Storia di un burattino” e vedrà la partecipazione come voci narranti del direttore di “Cose Nostre”, Elis Calegari e di Patrizia Bertolo.

Ringraziamo fin da ora l’entusiasmo con cui Patrizia ed Elis hanno accettato di partecipare e realizzare insieme a noi questo concerto e vi aspettiamo tutti, Sabato 11 settembre alle ore 21:15.

Arrivederci a presto!