Lunedì 2 agosto è arrivata a Caselle la notizia della scomparsa di Maria Armanno, mamma della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese.

Il giornale Cose Nostre, nel pubblicare il seguente messaggio di cordoglio degli insegnanti e del personale ATA dell’Istituto Comprensivo, si associa al dolore della famiglia.

“Una madre è colei che vive per ogni nostro battito, che ascolta

ogni singolo respiro, che insegna a guardare il mondo con i suoi occhi

e cammina accanto a noi, avendo cura di non farci vacillare. Ogni

pensiero è per gli amati figli, anche se il suo cuore smette di

battere. Una madre continua ad infondere amore e sorregge le sue

creature nel cammino della vita. La sua mano forte e salda non lascerà

mai quella dei diletti figli “. In questo giorno triste, vogliamo

ricordare la figura di tutte le madri, che in vita o altrove,

continuano ad amare e colmare di sguardi benevoli i loro figli. Qui

ricordiamo una madre, che, silenziosamente, ha lasciato questa terra, ma

che continuerà a vivere nei cuori di chi tanto ha amato. Alla nostra Dirigente, Prof. ssa Pina Muscato e alla sua famiglia giunga il cordoglio del corpo docente tutto e del personale Ata dell’ Istituto Comprensivo di Caselle Torinese, nel momento della dipartita della sua amata madre, signora Maria Armanno.