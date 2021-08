Egregio Direttore, consentimi il racconto di una breve storia di gentilezza, carica di colore “viola”.

Sono quasi le 13 di oggi, ed un mio vicino di casa mi chiede se per cortesia potevo prestargli due limoni, perché distrattamente ne era rimasto senza.

Avendoli in casa, non ho avuto difficoltà ad accontentarlo.

Pochi minuti dopo, questi è arrivato con un piatto fumante contenente una nutrita serie di fette di funghi porcini delle Valli di Lanzo da lui raccolti in mattinata.

Dovevo ancora pranzare e quel profumo di frittura, unito a quello del fungo nostrano, mi aveva già ulteriormente alimentato l’acquolina in bocca. Pensavo già di innaffiarli con un buon bicchiere di dolcetto che avrebbe creato un meraviglioso connubio.

Era con noi mia figlia, alla quale avrei voluto lasciare quel boccone così prelibato, ma..ahimè…Ella è celiaca e l’impanatura con farina di frumento per lei è veleno allo stato puro. Così con la stessa garbatezza con cui mi è stato offerto il piatto, ho spiegato che per questa volta avrei rinunciato volentieri, motivandolo con le ragioni di cui sopra.

Con una risposta tanto disarmante quanto stupita, mi sento dire: “anche io sono celiaco, ho utilizzato impanatura di mais, per questo l’ho offerto, perché so che oggi c’è tua figlia: spero sia di suo gradimento.”

Proprio stamattina avevo fotografato una delle panchine “viola”, situate per il paese, con incisa la bella dicitura “La gentilezza è l’unico investimento che non fallisce mai”.

Mi fa piacere condividere questo “pensiero nostro” con te, per far arrivare in questo modo tutta la mia riconoscenza e l’affetto verso questo signore, che avrà sicuramente investito in gentilezza molti e molti momenti della sua vita, ma sopratutto per far ulteriormente riflettere tutti i lettori perché comprendano quanto poco costi un sorriso, una stretta di mano, una parola, una gesto, uno sguardo, un momento di incontro: ecco “l’investimento che non fallisce mai”. Senza pensare a grandi gesti.

Grazie Direttore.