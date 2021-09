L’appuntamento è dunque per sabato 2 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 in piazza Pertini e nelle aree adiacenti, dalla pista ciclabile al centro sportivo. L’intera area sarà allestita con attrezzature sportive e le associazioni saranno presenti con i propri istruttori e atleti per offrire esibizioni e dimostrazioni delle rispettive attività.

«È un’occasione importante per la nostra comunità perché tutti, adulti e bambini, potremo provare tanti sport diversi e magari scoprire che uno di questi ci piace più degli altri, decidendo così di praticarlo – commenta Antonio Zappalà, consigliere comunale con delega alla Promozione dello sport – Un impegno significativo per il Comune e per le associazioni sportive del paese, che metteranno a disposizione di tutti gratuitamente le proprie competenze e attrezzature. Un modo per promuovere lo sport e avvicinare i giovani alla pratica di una disciplina sportiva. Ci auguriamo la più ampia partecipazione. Per chi ama lo sport e soprattutto per i giovani è un’occasione da non perdere».