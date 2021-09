Nell’immaginario collettivo l’arrivo di settembre coincide con la fine della pausa estiva e di conseguenza con la normale ripresa delle attività scolastiche e lavorative.

Ricominciamo e, la Pro Loco, non può essere da meno.

Dal mese di luglio stiamo lavorando per rendere il nostro Settembre Casellese, ed in particolare il periodo della Festa Patronale, interessante, avvincente, coinvolgente per i nostri cittadini grandi e meno grandi, per interessare proprio tutti in una kermesse che con altre Associazioni e Gruppi stiamo preparando.

Sono previsti molti appuntamenti. La Pro Loco inizia infatti martedì 14 settembre con la prima delle tre serate che ci piace chiamare “Tonici per lo spirito”. Alle 21 nel cortile di Palazzo Mosca serata con Davide Aimonetto, docente, storico, scrittore, dedicata alla “Storia del Milite Ignoto”, un militare italiano caduto sul fronte durante la Prima Guerra Mondiale e sepolto a Roma sotto la dea Roma all’Altare della Patria.

Si prosegue mercoledì 15 settembre sempre alle 21 ancora nel cortile di Palazzo Mosca con la scrittrice e poetessa Stefania Miola, accompagnata da Marta Di Giulio performer e docente mindfulness che ci condurranno in una esperienza sensoriale attraverso le poesie della stessa Stefania Miola.

Giovedì 16 settembre sempre alle 21 nel cortile di Palazzo Mosca presentazione del libro “Caselle…l’altro ieri” con l’autore Salvatore Diglio. Con il Direttore di Cose Nostre Elis Calegari andremo alla ricerca del tempo perduto, sul filo della nostalgia, ma non solo.

Dalle 16 alle 19 sempre nel Cortile di Palazzo Mosca per tutte e tre le serate, sarà allestito un angolo scenico dove, con il Circolo Fotografico di Caselle, per la rassegna fotografica dal titolo “I nostri amici animali”, sarà possibile fotografarli e partecipare a una simpatica competizione con premio finale consistente in un cesto di prodotti.

I nostri appuntamenti proseguono sabato 18 settembre con due eventi:

in piazza Boschiassi dalle 10 alle 18 “Al salotto Boschiassi gustando libri e non solo” dove con l’aiuto di volontari dell’Associazione La Forgia e Unitrè di Caselle leggeremo parti del libro “”Caselle …l’altro ieri”, con la presenza dell’autore Salvatore Diglio Sarà possibile accomodarsi leggendo ed acquistando il libro oppure, seguendo le varie zone di Caselle citate nel libro, fare un itinerario per ripercorrere il tempo passato.

in Piazza Falcone invece si terranno dalle prime ore del pomeriggio fino alle 18 “I giochi del Settembre Casellese”, “Giochiinpiazzasenzaetà”, un vero e proprio palio con diverse prove, la bici senza pedali, i tiri a canestro, la corsa delle carriole, i boscaioli, il concerto naturalistico, la soma d’aj e per finire la gara dello “spaghetto selvaggio”. Per questi giochi formeremo delle squadre e ci saranno alla fine per chi partecipa gadget e premi.

Domenica 19 settembre alle 13 presso il CEM di Via Bona 29 si terrà il “Pranzo dei Casellesi e delle Associazioni”, giunto alla sua terza edizione. Seguendo le indicazioni anti covid avremo un ottimo menù accompagnato da buona musica, per passare insieme la nostra Festa Patronale ( per informazioni e per prenotare telefonare al n. 011 9962140).

Lunedì 20 settembre in Piazza Boschiassi dalle 14,00 alle 19 si terranno i “Giochi di una volta” per grandi e piccini. Ci rallegreremo con i nostri passatempi antichi, in legno per divertirci come una volta e creeremo una ludoteca a cielo aperto adatta a far giocare ragazzi e adulti.

Domenica 26 settembre alle 15 si terrà la seconda edizione di “Liberinbici”, la biciclettata con partenza dalla sede Pro Loco che si snoderà tra i territori di Caselle, Borgaro, Mappano con ritorno alla sede Pro Loco e spaghettata finale. Sarà un giro tra le cascine con soste divertenti ed interessanti.

Il 9 di ottobre si terrà poi la cena del nostro Giornale “Cose Nostre” con i redattori, i collaboratori e gli amici del Giornale. Durante la serata sarà possibile acquistare l’annata rilegata del 2020. Cose Nostre il prossimo anno festeggerà i suoi primi 50 anni e abbiamo in programma grandi eventi per festeggiare.

Questo è il nostro programma che speriamo sia di Vostro gradimento, che interessi un po’ ogni fascia di età e che troverete riportato anche nelle locandine apposte in paese.

Prima di terminare questo mio articolo e salutarvi volevo ancora esprimere il cordoglio dell’Associazione Pro Loco e mio per la perdita di un grande uomo, Livio Vaschetto, avvenuta il 9 agosto, grande interprete, grandissimo talento, grandissima voce e grande artista che lascerà un enorme vuoto nel mondo dell’ Associazionismo casellese.

Vi ricordo sempre la Tessera Pro Loco che vi invito a utilizzare per le tante convenzioni che abbiamo con i negozianti casellesi e non solo.

A tutti un arrivederci a prestissimo ed un virtuale abbraccio.