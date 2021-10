voltà an piémontais da Silvio Einaudi

dal “Musicalbrandé”, n. 20 dicembre 1963



Dante e Virgilio discendono dal primo al secondo cerchio e sull’entrata vedono Minosse che, avvolgendo la coda intorno al suo corpo mostruoso, indica in quale cerchio l’anima dannata debba scendere per iniziare la sua punizione.

Minosse non vuole lasciar passare Dante ma Virgilio gli raccomanda di non opporsi al volere divino. Superato Minosse i due poeti si inoltrano nel secondo cerchio: qui, travolti da una violenta bufera, si trovano i lussuriosi, tutti morti di morte violenta, per mano propria od altrui, a causa dell’amore cui non seppero resistere con la ragione.

Dante parla con Francesca da Rimini e ode da lei la storia del suo infelice amore. Vinto da pietà cade svenuto a terra.

1. Parej son calà giù dal Limbo pasi

ant lë scond sercc, che men ë-spassi a sengia1

e tanto pì dolor, che etern a crija.

2. Lì a-i stà Minòss orend e ij dent argrigna2;

esàmina le colpe da ’n s’l’intrada,

giudica e manda conforma a anviron-a3.

3. I dijo che quandi l’anima falìa

a-j ven dëdnans, chila as confessa tuta:

e col intenditor dij pecà nòstri

4. a ved qual leu dl’Infern a fa për chila:

s’antornia4 con la coa tante vòlte

për vàire gradi a veul che an giù l’abìmo5:

5. Sempre davanti a chiel a-i në stà tante,

van torn për torn ognidun-a al giudissi,

a dijo, a scoto: e giù ant l’abiss ch’j’angorsa6!

6. «O ti che it ven-e al doloros ospissi»,

l’ha dit Minòss à mi quand l’ha vëdume,

lassand l’afé dël sò tremend ufissi,

7. «guarda com t’intre e ’d chi l’has tanta fiusa:

ch’a t’antrapa peui nen l’ampleur7 dl’intrada!»

E la mia guida a dis: «Përchè mai ’t crie?

8. E-strompie8 nen la stra che ’l cel comanda:

as veul parej lassù doa ch’as peul fesse

tut lòn ch’a veul, e fa pa pi ‘d domande.»

9. Ora a comenso le dolente nòte

a fesse sente; i son rivà giumai

là andoa motoben ëd pior am frapa.

10. Son vnù ant un leugh ëd ténebre e paùra,

e ch’a ula9 coma ’l mar quand ven l’orissi

e le onde son batùe da ’d vent contrari.

11. La tormenta infernal, che mai s’apàsia10,

men-a jë spìrit con la soa rapin-a,

an voltàndje e an batèndje a-j dà ’d molestia.

12. Quand rivo dnans a la sbugià11 sarvaja,

bel e lì ij braj12, ij pior e la lamenta

s-ciòpo e bëstëmmio la virtù divin-a.

13. I l’hai capì che a un torment ëd sa fàita

a son danà ij pecator carnaj,

che la rason sotmëtto a ògni caprissi.

14. E come jë stornej sì an pòrto le ale

ant ël temp frèid, tuti sarà ant un vòli,

così col vent përdù jë spìrit empi

15. për dsà e për dlà, da ’n sù, da ‘n giù a-j men-a;

gnun-a speransa ch’a-j confòrta mai

nen mach d’arpòs, ma gnanca ’d minor pen-a.

16. E come le gru van cantand soe plente13,

fasend për l’aria na filera longa,

così i l’hai vist a vnì vers mi, crijanda,

17. dle ombre frandà14 da cl’oragan an ronda:

për lò i l’hai dit: «Maestro, chi a son cole

gent che ’l vent nèir così furios castìa?»

18. «La prima ’d coj-là dont15 it veus dle neuve

savèj da mi» – l’ha dime chiel anlora,

«l’é stàita imperatris ëd vàire rasse.

19. Al vissi dla lussuria tan l’é asdasse16,

ch’l’ha dësbandì17 për lege ògni spërvëzzo18

për fé tase ’l rimpròcc ch’a la vessava.

20. A l’é Semiramìs, che, an dis la stòria,

l’é vnùa dòp Nino e l’era la soa sposa:

l’ha tnù la tèra che ’l Soldan a guerna.

21. L’àutra a l’é cola ch’l’ha tradì pr’Enea

la sënner ëd Sicheo e l’é massasse;

peui a-i é Cleopatràs lussuriosa.

22. Varda Parìs, Tristan»; e pì ’d mila ombre

am mostrava co’ ’l dil, e a nominava,

ch’l’avìo pr’amor abandonà la vita.

23. Dòp ch’l’hai sentù dal mè dotor e duca

fé ’l nòm dij sivalié e dle dòne antiche,

pietà l’ha piame, e quasi ch’i svenìa.

24. L’hai comensà: «Poeta, volontera

i parlerìa a coi doi ch’a van ansema

e a smijo ant ël vent così leger trascore».

25. E chiel a mi: «’T vëdras quandi pì a ramba

saran a noi; e anlor ti ciamje e prega

për col amor ch’a-j men-a, e vniran dun-a».

26. Tòst che ’l turbìj ancontra a noi a-j piega

i ciamo: «O ànime ant l’afann përdùe,

vnì sì a parlé con noi, se gnun vlo nega!»

27. Me’ ’d colombe, ciamà dal desideri,

con l’ale duverte e fërme al nì, ch’a-j speta,

ven-o për l’aria com la veuja a-j pòrta,

28. taj son surtì dla turba, doa a-i é Dido,

vers noi vnisend a travers dl’aria trista,

tan fòrt l’é stàit me crij d’amor e ’d pen-a.

29. «O animal ëd cheur e ’d bela grassia,

che visitand it vas për l’aria scura

noi ch’l’oma bagnà ’d sangh la tèra tuta,

30. se ’l rè dël mond an fussa amis ancora

noi pregherìo chiel për la toa chiete,

dé ch’l’has pietà dël mal pervèrs che an toca.

31. Ëd lòn ch’av pias parlé e ch’av pias ëd sente

noi vë scotroma e i parleroma a voi,

mentre che ’l vent, come adess fa, an dà réchie.

32. Së stend la tèra doa i son nassùa

an sla marin-a doa ’l Pò largh a cala

pr’avèj pas con ij fium ch’a cheuj për via

33. Amor, che un cheur gentil d’incanto a anciarma

l’ha pià ës-sì19 dla bela mia përson-a

ch’a l’han rancame; e ’l meud m’ofend ancora.

34. Amor, ch’a veul che chi l’é amà amor renda,

l’ha piame così fòrt ëd la soa blëssa,

che, come it vëdde, am lassa nen ancora.

35. Amor l’ha mnane ansem a na mòrt sola:

Cain-a atend chi n’ha rubà la vita.»

Coste paròle lor a l’han dressane20.

36. Quand l’hai sentù cole anime ferìe,

i l’hai bassà la facia, a chin stasenda

fin che ’l poeta m’a dmandà: «Cò ’t pense?»

37. Quand l’hai podù rësponde, «Ohimì!» l’hai dije

«che ’d doss pensé, che ’d lànguid desideri

l’ha mnà sti doi al doloros passagi!»

38. Peui son dressame a lor, e mi i parlava

an prinsipiand: «Fransèsca, ij tò martiri

fin a le lerme am fan pietos e am crussio21.

39. Ma dime: al temp dij mut sospir ëd giòja,

për còsa e come amor l’ha përmëtuve

ëd dëscurvì ant ël dubi vòstre anvìje22?»

40. E chila a mi: «Pa gnun dolor che a crasa23

’d pì che arcordesse dël boneur ant l’ora

ëd la miseria: ël tò dotor peul dilo.

41. Ma se ’d conòsse a fons la rason prima

ëd la nòstra passion l’has tanta veuja,

farai come chi a pianz e ansema a parla.

42. Noi lesìo un di për nòstr solass24 la stòria

ëd Lanssialòt me’ amor a l’ha sesilo25:

j’ero tut soj e pa un sospet l’avìo.

43. Për pì ’d na vira ancontré j’euj l’ha fane

e a l’ha rendune spali26 dla letura;

ma un sol l’é stàit ël ponto ch’l’ha vinciume.

44. Quand i l’oma lesù che ’l rient visagi27

l’era basà da un doss galan parìa28,

cost-sì che mai da mi a podran divide,

45. tërmoland tut la boca l’ha basame.

Galiòt l’é stàit ël lìber, chi l’ha scritlo.

Col dì s’é fërmà lì la gòj dël lese.»

46. Mentre che l’un d’jë spìrit sòn disìa,

l’autr a piorava, tan che për la pen-a

mi i son svenù come se mi i muirèissa;

47. e i son drocà come un còrp mòrt a dròca.

1. Sengé: racchiudere; legare con cinghia

2. Argrigné: digrignare i denti

3. Anviron-é: circondare, cingere

4. Antornié: attorniare

5. Abimé: inabissare, sprofondare

6. Angorsé: ingozzare, inghiottire

7. Ampleur: ampiezza, larghezza

8. E-strompé, strompé: troncare, mozzare, impedire

9. Ulé, uché: guaire dei cani, ululare

10. S’apàsia, apasiesse, pasiesse: calmarsi

11. Sbugià: baratro, burrone, frana

12. Braj: grido, urlo

13. Plenta: lamento

14. Frandé: scagliare con violenza

15. Dont: di cui

16. Asdesse: dedicarsi

17. Dësbandì: togliere un divieto, schiudere, sbocciare

18. Spërvëzzo, vëzzo: voglia

19. Ës-sì: costui

20. Dressé: indirizzare

21. Crussié: crucciare, affliggere

22. Anvìja: desiderio, voglia

23. Crasé: schiacciare, opprimere

24. Solass: diletto, svago

25. Sesì: afferrare, prendere con forza

26. Spali: pallido

27. Visagi: volto

28. Parìa: così