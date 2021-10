Eravamo tanti, così mi è sembrato aprendo gli occhi,

intorno a quella torta su cui svettavano molte

candeline accese. Rintracciata non senza affanno la

necessaria quantità di fiato, tutti insieme le abbiamo

spente meritandoci l’applauso e gli auguri di chi,

manifestando un atteggiamento insieme di curiosità e

meraviglia, si è trovato casualmente ad assistere a

quell’insolito assembramento.

In uno dei primi giorni d’autunno e un compleanno da festeggiare.

Ovvero altri dodici mesi aggiunti a un

verosimile secondo tempo della nostra vita, scandita

dall’abituale e fortunato equilibrio tra speranze e paure

mai tanto reali e tra probabilità e imprevisti mai

tanto temuti, proprio come avveniva tanti anni fa,

quando ragazzini lanciavamo in aria i dadi del

Monopoli affidandogli le prime ansie del nostro incerto

percorso.

Un cammino che, visitato a ritroso in questa lieta

circostanza, intinge la propria penna nell’inchiostro

indelebile dei ricordi e reclama il palmo proteso di

tante nostre mani per scrivere con identica, acerba

calligrafia, semplicemente una data: ottobre 1951.

Esattamente settanta anni fa iniziava l’avventura

scolastica di un nutrito gruppo di maschietti casellesi

che abbandonati il grembiule a quadretti bianchi e blu

e le braccia accoglienti delle suore dell’asilo di Piazza

Boschiassi, si apprestava a salire per la prima volta le

scale della scuola elementare di Via Guibert dove,

esibendo l’immancabile camice nero e la foltissima

capigliatura precocemente indirizzata verso il grigio, il

giovane bidello Alfredo dal mattino presto era in

attesa sulla porta di ingresso per dare a ognuno di

noi il suo benvenuto nella scuola dei grandi.

Allontanate finalmente, e non senza fatica, le ultime

mamme sicuramente più curiose che apprensive, soli

e calati nel nuovo grembiulino nero su cui scendeva dal

colletto bianco un elegante fiocco blu a completare la

nuova uniforme, entrammo nella nostra prima

classe elementare al piano terra dell’edificio. Sulle

pareti dell’aula, oltre ad adeguate illustrazioni utili a

favorire la futura confidenza con vocali e consonanti

dell’alfabeto, alcune non più nuovissime carte

geografiche rappresentano l’Italia “fisica e politica”

dell’immediato dopoguerra. Dietro la cattedra, alta ed

imponente come il vicino trono reale ormai da qualche

anno disabitato, e all’immancabile crocefisso ancora

ignaro della gazzarra che più avanti, suo malgrado,

l’avrebbe coinvolto, un manifesto di notevoli

dimensioni, opportunamente collocato dove per anni

aveva campeggiato in bellicoso atteggiamento il

ritratto del tragico e impettito maestro romagnolo,

informava e ammoniva sulla pericolosità dei tanti

ordigni bellici ancora inesplosi presenti sul territorio

nazionale.

Ad accoglierci, la maestra Guerrina Benci,insegnante di

origini triestine, materna, rassicurante e

profondamente legata all’immagine di quella nuova

Italia che il capoluogo giuliano aveva da poco

ritrovato. Con il giusto pretesto dell’appello

mattutino, e fidandosi della giovane curiosità che

anima gli scolari, ci insegnò presto i segreti

dell’alfabeto. Così tutti i giorni con Airola Luigi, Berta

Bruno, Castagno Piero fino a Zeffiro Bruno che

chiudeva l’elenco sul registro di classe, ci alzavamo in piedi

e rispondevamo “presente” con la voce via via più forte

e più sicura quasi a corroborare la nostra nascente

amicizia, ricca di giustificata speranza e di serena

fiducia in un destino ancora in parte nascosto tra le

stelle.

Poi la scuola finisce. La vita prende il sopravvento e

ogni anno aggiunge ad una torta sempre meno dolce

un’altra candelina da spegnere.

Sono trascorsi settant’anni dall’ottobre del ’51, e oggi,

a quei bambini di allora, congedati nel frattempo

molti capelli e alcuni molari, sovviene, insieme ad un

pizzico di nostalgia e di malcelata amarezza, il

ricordo di quella speranza che allora era molto più

di un ministro, e pur tra gli attuali nuovi affanni, che

da tempo inducono a desiderare non ciò che

vorremmo ma ciò che avevamo, sognano ancora di

rivivere, magari per un attimo soltanto, l’esaltante

emozione di chi chiedeva alle stelle, quando di sera si

affacciavano gratuitamente nel cielo, di mettere le

ali ai sogni e non le rotelle ai banchi dei nipoti.

Tra le mani sto girando e rigirando una fotografia in

bianco e nero che ritrae su carta lucida l’intera classe a

fine anno scolastico e ogni volta che lo sguardo

indugia e poi si arresta tento di dare un nome a quel

volto e un senso al suo ricordo . Caro Domenico, non

posso dimenticare che dalla tua mamma ho appreso la

dolce abitudine della merenda del pomeriggio, e a te

Michelangelo lascia che dica semplicemente grazie.

Sul retro , scritta con la stessa incerta calligrafia di

tanti anni fa, una indicazione precisa : “Conservare in

luogo asciutto, possibilmente lontano dall’emozione” .

E se non fosse soltanto un consiglio ?