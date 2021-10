Proseguono sotto la nuova direzione della presidenza Lions Club Caselle Torinese Airport i Service improntati al servizio verso persone o famiglie che economicamente non potrebbero sostenere spese mediche non indispensabili.

Tutta rosa l’organizzazione di questo servizio nato appunto dalla volontà della Presidente Mara Grivet Fetà, con l’ausilio di Teresa Vallelonga ortodonzista, Elisabetta Rainò, odontoiatra, Francesca Gaido, osteopata, e dalle optometriste, Patrizia Brentan e Martina Luna.

Le famiglie potranno accedere a questo insieme di specialità mediche, chiedendo di sottoporre gratuitamente i loro figli a visite specialistiche per le seguenti specialità:

-Odontoiatria

-Ortodonzia (apparecchio per i bambini)

-Osteopatia (individuazione problemi posturali)

-Optometria (individuazione problemi oculistici)

Il service-denominato- “la giornata della prevenzione pediatrica” è dedicato ai bambini fra gli 8 ed i 14 anni.

Per una intera domenica, quella del 7 novembre 2021-presso l’OSMOS -Officina Salute- di Via 1 maggio n.6 a Borgaro questi specialisti effettueranno le visite che andranno obbligatoriamente prenotate al n. 347-7610974.