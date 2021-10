Il saluto di Rosy

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della nostra vita, ma la vita che metti in quegli anni. Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della nostra vita, ma la vita che metti in quegli anni.

Ed proprio così se pensiamo a quanta energia di vita ha messo Rosy nei 43 anni di attività del suo esercizio, il bel negozio di maglieria, intimo e calze che da sempre siamo abituati a vedere in Via Torino, all’angolo con Piazza Europa, nel cuore del centro storico di Caselle.

Quale signora non si è fermata a guardare almeno una volta le belle vetrine allestite da Rosy, e poi entrare per un acquisto, o anche solo per un’informazione o un consiglio.

Ma, come per tutte le cose, c’è un principio ed una fine: Rosy chiude l’attività.

E così, dal 15 ottobre, un’altra vetrina spenta, e un’altra tesserina del puzzle del commercio di vicinato della nostra città verrà a mancare.

Siamo stati a trovare Rosy nel suo angolo di vita: un negozio antico, con bellissimi stucchi ai soffitti. Ma c’è tristezza negli occhi di Rosy. Ci dice che lascia perché ha maturato la pensione di anzianità e vuole godersi ancora un po’ di anni con le due figliole.

Ma aggiunge che per lei il negozio era come se fosse il terzo figlio, e chiede: “Vorrei tramite Cose Nostre ringraziare tutta la mia clientela. Vorrei raggiungerli uno per uno, e tramite le vostre colonne lo posso fare. Dai clienti ho sempre tratto forza e soddisfazione. Mi sono stati vicini come non mai, in tempi belli e in tempi brutti, come quando, poco tempo fa, un brutto incidente mi costrinse a chiudere per alcuni mesi”. E Rosy aggiunge: “Nel mio negozio venivano fuori storie simpatiche e storie tristi, ma mai un pettegolezzo. Da me non usciva nulla delle tante confidenze che mi facevano le signore che frequentavano il locale”.

Oltre al rapporto umano, fondamentale nel commercio di vicinato è il rispetto del cliente: “Per me è importante non insistere su un prodotto se il cliente non sembra convinto: io vendo per conservare il cliente, non per il tocca e fuggi”.