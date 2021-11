Cambio di proprietà per il Nuovo Baulino, la RSA presente in via Aldo Moro a Caselle Torinese e finora gestita da Unogest.

Ad annunciarlo è la nuova proprietà, Colisée Italia, filiale italiana di Colisée, gruppo francese fra i principali operatori multinazionali nel settore della gestione di residenze per la terza età, con presenza oltre che in Francia in Belgio, Spagna e, dal 2016, Italia.

La conferma dell’acquisto è arrivata da Fabio Massimo Ragusa, da novembre 2020 Country Manager di Colisée Italia: «Questa operazione è significativa e strategica. Si tratta dell’ottava residenza gestita direttamente da Colisée Italia in Piemonte e fa parte del nostro piano di crescita su tutto il territorio nazionale, in linea con la filosofia di attenzione e responsabilità nei confronti delle esigenze della terza età».

Il Nuovo Baulino di Caselle Torinese dispone di 120 posti letto suddivisi tra le diverse fasce di intensità assistenziale oltre a un Nucleo Alzheimer Temporaneo e un centro diurno per Alzheimer da 20 posti.

Il Nuovo Baulino di Caselle si affianca alle altre strutture già gestite in provincia di Torino da Colisée: la Residenza Cesare Pavese di Cavagnolo, la Residenza Italo Calvino di Orbassano, le Residenze Il Porto, Itaca e Villa Primule di Torino.