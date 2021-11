Capita. Capita davvero che il “girollare”, l’errare senza meta sul web ti regali notizie liete e inaspettate.

In una sera come tante, proprio quando la noia stava per farla da padrona, ecco che mi salta fuori: “ Marzia Musso, quattro medaglie agli Europei di nuoto pinnato a Lignano”.

Marzia? Marzia. Sì, proprio la figlia di Marzio e Teresa Barosio, casellese doc, sparita dai miei radar da chissà quanto tempo e che mi riappare ora in foto con tanto di tricolore e 4 medaglie al collo.

“ La modenese Marzia Musso…” Come modenese?! Rapido giro di telefonate ed è la voce stessa di Marzia a svelare l’arcano.

“ E sì, sono proprio io. Mio marito è di Modena ed è per questo che mi sono trasferita qua. Anche se continuo a portare Caselle nel cuore.”

Avvocato specializzata in diritto internazionale, Marzia – lavorativamente – si divide tra Bologna e Milano e da tre anni ha ripreso contatto col suo antico amore: il nuoto.

“ Fin dai tempi della Libertas, fin da piccola ho nuotato. Poi, gli studi mi hanno allontanato dall’acqua della piscina, ma tre anni fa ho ripreso. Mi alleno 3-4 volte a settimana, o molto presto, o molto tardi, visto che devo fare i conti con un lavoro che mi lascia poco tempo libero.”

Ma com’è arrivato il nuoto pinnato nella tua vita? –

“ A Modena è una realtà di assoluto rilievo. Cesare Fumarola, già campione mondiale, ha fatto diventare questa specialità una realtà estremamente consolidata. C’è il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle che supporta ed è stato facile per me farsi trascinare.”

Direi che t’ha trascinato bene, visti i risultati…-

“ Sì, i rilievi cronometrici hanno cominciato a essere molto confortanti e così ho deciso di tornare a gareggiare, nella categoria Master 45 e non ho più smesso.”

– Quest’anno è stato davvero speciale per te, vero?-

“ Diciamo che Lignano Sabbiadoro mi ha portato bene, anzi benissimo. Dapprima agli Italiani, nei 50 e nei 100 metri, ho centrato due bronzi e poi nei 200 è arrivata la medaglia d’argento. “

Ma il meglio doveva ancora venire…-

A metà ottobre, sempre a Lignano, c’erano i Campionati Europei e ci sono arrivata con un buonissimo stato di forma e così è giunta la medaglia d’oro nei 200, poi un argento nei 400 e due bronzi nei 50 e 100.-

“ Accidenti. Congratulazioni vivissime dalla tua Caselle! E adesso, quali obiettivi ti poni? Un pensierino ai mondiali?”

“ Il lockdown mi ha obbligato meravigliosamente a nuotare in acque libere ed è nata così l’idea di traversare lo stretto di Messina, partendo da Capo Peloro e arrivando a Reggio Calabria. Ce l’ho fatta e penso che le acque libere rappresentino un bel po’ di quello che il nuoto in futuro mi potrà ancora regalare.-

E allora rimaniamo in attesa. In attesa che il web ci porti qualche altra bella notizia di questa casellese di Modena, che ha tanto e fa tanto per continuare a stupirci.